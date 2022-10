Des séquences vidéo étranges de 1938 “prouvent” que les voyageurs dans le temps existent… pouvez-vous repérer le “saut quantique” ?

Une FEMME repérée dans des images de 1938 “prouve” que le voyage dans le temps existe, a-t-on affirmé.

Selon les théoriciens du complot, elle discute sur un téléphone portable, des décennies avant que la technologie ne soit inventée.

La femme semble tenir un téléphone portable

Son proche a dit qu’elle testait un appareil expérimental

Les images en noir et blanc auraient été tournées dans une usine aux États-Unis dans les années 30 et ont attiré plus de 300 000 lectures sur YouTube.

Le film montre une jeune femme vêtue d’une élégante robe des années 30 marchant aux côtés d’une foule de personnes.

Elle bavarde avec animation dans un appareil tenu à son oreille, puis l’abaisse.

Mais lorsqu’elle baisse le bras, on peut voir qu’il a la même taille et la même forme qu’un téléphone portable moderne.

Un utilisateur de YouTube s’est manifesté pour affirmer que la femme dans le clip est leur arrière-grand-mère qui utilisait un téléphone sans fil expérimental.

L’appareil développé par une usine de communication à Leominster, Massachusetts appartenant au géant industriel américain Dupont.

“La dame que vous voyez est mon arrière-grand-mère Gertrude Jones”, a déclaré l’utilisateur de YouTube Planetcheck.

« Elle avait 17 ans. Je lui ai posé des questions sur cette vidéo et elle s’en souvient très bien. Elle dit que Dupont avait une section de communications téléphoniques dans l’usine.

« Ils expérimentaient des téléphones sans fil. Gertrude et cinq autres femmes ont reçu ces téléphones sans fil pour les tester pendant une semaine.

“Gertrude parle à l’un des scientifiques tenant un autre téléphone sans fil qui est à sa droite alors qu’elle passe.”

Cela vient après que des images bizarres prétendent prouver que le voyage dans le temps existe en montrant un artiste lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2008 portant des airpods.

Dans la vidéo TikTok, l’artiste des jeux de Pékin peut être vu avec ce qui semble être des objets en plastique blanc ressemblant aux écouteurs Apple dans son oreille.

L’affirmation inhabituelle sur le voyage dans le temps découle du fait que les AirPod ne sont arrivés sur le marché qu’en 2016, huit ans avant les jeux.

Pendant ce temps, d’autres ont affirmé qu’il y avait un “voyageur du temps” caché dans une image emblématique des célébrations de la finale de la Coupe du monde de 1962.

L’image historique du capitaine brésilien Mauro Ramos soulevant triomphalement le trophée au Chili a plus qu’il n’y paraît.