Des séparatistes pro-russes capturent un vétérinaire de l’US Air Force en Ukraine : son frère

Le vétéran de l’US Air Force Suedi Murekezi a été capturé par des séparatistes pro-russes en Ukraine, selon son frère, faisant de lui au moins le troisième Américain à être détenu.

Sele Murekezi a déclaré au Washington Post que le 7 juillet, il avait reçu un appel d’un inconnu qui avait donné le téléphone à Suedi. Suedi Murekezi a ensuite dit à son frère que, alors qu’il vivait dans la ville de Kherson, il avait été accusé à tort de faire partie d’une manifestation pro-ukrainienne et fait prisonnier, a déclaré Sele.

Sele a déclaré que son frère lui avait dit qu’il était détenu dans la République populaire de Donetsk avec deux autres Américains récemment capturés, Alexander Drueke et Andy Tai Huynh. Sele a déclaré qu’il avait été en contact avec des responsables américains à l’ambassade de Kyiv pour tenter de le sauver.

“Il a fait sa part pour l’Amérique”, a déclaré Sele au Post, “et peut-être que l’Amérique peut aussi faire quelque chose pour lui.”

DES VÉTÉRANS MILITAIRES AMÉRICAINS CAPTURÉS EN UKRAINE VUS POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS DES SÉQUENCES TÉLÉVISÉES RUSSES

Selon Sele, Suedi avait déménagé aux États-Unis depuis son Rwanda natal lorsqu’il était adolescent, puis avait déménagé en Ukraine en 2018 pour son secteur technologique. Il finit par s’installer à Kherson. Sele a déclaré avoir dit à son frère de quitter le pays avant l’invasion russe, mais il a refusé.

LES ÉTATS-UNIS DIT QUE DES OFFICIELS RUSSES ONT VISITÉ L’IRAN POUR VOIR DES DRONES POUR LA GUERRE CONTRE L’UKRAINE

Suedi a dit à son frère au téléphone qu’il n’avait pas été blessé physiquement, mais Sele a dit au Post qu’il était méfiant parce que son frère lui parlait en anglais en réponse à Sele, qui parlait dans leur langue maternelle.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News qu’ils étaient “au courant de ces informations non confirmées” sur la capture de Suedi Murekezi.

“Pour des raisons de confidentialité, nous n’avons pas d’autres commentaires”, ont-ils déclaré.

Les deux premiers Américains capturés en Ukraine, Drueke et Huynh, ont disparu le 9 juin. Moins de deux semaines plus tard, des séquences vidéo ont été diffusées les montrant vivants et délivrant des messages à leurs familles.