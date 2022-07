Des sentiments mitigés saluent la réouverture du supermarché Buffalo, NY, après une fusillade de masse

Cariol Horne a commencé sa matinée devant le Tops Friendly Market à Buffalo, NY, en plaçant des roses blanches sur un mémorial coloré aux 10 Noirs tués il y a deux mois par un tireur blanc.

De l’autre côté du parking clôturé, le président et les employés de la chaîne de supermarchés se préparaient à diriger les médias sur un aperçu du magasin rénové, un jour avant sa réouverture au public vendredi.

Le comte Horne, un militant de 54 ans et officier de police à la retraite de Buffalo, fait partie de ceux du quartier qui disent que c’est trop tôt.

“Nous achetons à peu près le sang des gens”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’il s’agit plus de mettre les gens au travail que de les laisser guérir. Il y a à peine deux mois, ces gens couraient pour sauver leur vie.”

Pourtant, même Horne porte les émotions mitigées d’apparemment tout le monde dans la communauté, où le magasin a doublé comme lieu de rassemblement pendant deux décennies.

La réouverture a soulevé des questions sur comment, quand et s’il faut laisser le site d’une atrocité de masse redevenir ce qu’il était avant d’être une scène de crime.

Les acheteurs entrent dans le supermarché après sa réouverture au public. (Lauren Petracca/Reuters)

Lieu de rassemblement communautaire

Tops est le centre social de son quartier. C’est pourquoi les acheteurs fréquents, les gérants et les employés du magasin, les dirigeants de la communauté et ceux qui ont perdu des êtres chers sous la pluie de balles il y a deux mois disent simplement à l’Associated Press : C’est compliqué.

D’une part, les résidents se sont battus pendant des années pour gagner une épicerie du côté est de Buffalo, qui avait longtemps souffert d’un désinvestissement et d’une activité économique atone. L’arrivée de Tops en 2003 a été une aubaine pour une région qui était considérée comme un désert alimentaire.

D’un autre côté, polir les agencements et les sols des magasins est loin de remédier à l’inégalité systémique et aux traumatismes non guéris dans la communauté noire de l’est de Buffalo, ont déclaré plusieurs résidents.

Le président de Tops, John Persons, a déclaré jeudi que la société avait commencé à entendre des clients, des membres de la communauté et des dirigeants municipaux le lendemain de la fusillade du 14 mai. Presque immédiatement, l’entreprise a commencé à organiser une navette gratuite du quartier vers d’autres magasins Tops.

En fin de compte, l’équipe de direction était convaincue que les associés du magasin et la plupart des résidents de la région avaient besoin et voulaient que le magasin rouvre.

“Je vais être honnête, ce sont les gens que nous voulions vraiment écouter – les gens qui étaient dans le quartier”, a déclaré Persons.

Une femme prend un selfie avec le manager Curt Baker, qui a été témoin du saccage, lors d’une visite du supermarché. (Robert Kirkham via Reuters)

Le magasin a été “démonté jusqu’aux murs nus”, a-t-il déclaré. “Ce sont des produits frais. C’est de l’équipement neuf. Tout, du plafond au sol, a été repeint ou refait.”

Il est également conçu pour être plus sûr, avec un nouveau système d’alarme d’évacuation d’urgence et des issues de secours supplémentaires. À l’extérieur, le parking et le périmètre ont un nouvel éclairage LED.

Tops dit qu’il travaille avec les dirigeants de l’État, de la ville et de la communauté pour créer un mémorial public permanent qui sera installé à l’extérieur du magasin.

Un manifestant est assis à l’extérieur lors de la réouverture du magasin. (Lauren Petracca/Reuters)

Vendredi matin, les associés du magasin ont remis des œillets simples aux clients lorsqu’ils sont entrés dans le magasin qui venait de rouvrir. Certains ont également reçu des cartes-cadeaux Tops – le magasin prévoyait d’en distribuer plus de 200, a confirmé un représentant.

“La clé de la vie est de recommencer à vivre”, a déclaré le client Alan Hall, qui habite à deux pâtés de maisons du magasin de Jefferson Avenue. “Nous sommes heureux qu’il soit ouvert. Il a l’air bien. Il est bien approvisionné. Bien sûr, il y a toujours ce courant de chagrin qui ne partira jamais. Mais c’est bon d’être de retour.”

Fragrance Harris Stanfield, un employé des relations avec la clientèle de Tops, est revenu au magasin jeudi pour la première fois depuis la fusillade. Elle a d’abord eu du mal à passer le hall, juste à l’intérieur de l’entrée.

Un mémorial pour les victimes de la fusillade est vu devant le supermarché jeudi, deux mois après l’attaque du 14 mai. (Joshua Bessex/Associated Press)

Stanfield a déclaré qu’elle comprenait pourquoi certains pensent qu’il est trop tôt pour rouvrir.

“Je pense qu’il y a encore un lieu de deuil et de deuil”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes toujours en quelque sorte dans un espace de blâme, où ils ont besoin d’un endroit pour concentrer cette énergie. Et donc c’est juste concentré ici, ce qui est tout à fait compréhensible.”

Près de l’entrée du magasin, des panneaux étiquetés “conseils communautaires” étaient suspendus à des tentes montées. Jeudi, les habitants ont regardé derrière la clôture, certains d’entre eux avec colère, alors que les dirigeants de Tops organisaient l’événement de presse.

Une partie de la colère provient du sentiment que pas assez d’efforts ont été faits pour chercher suffisamment de voix dans la communauté.

“Personne ne fait de porte à porte pour demander aux gens, qui vivent à moins d’un mile, ou à quatre pâtés de maisons, ou même à deux pâtés de maisons de Tops, ‘Êtes-vous à l’aise avec ça ? Que voulez-vous ici ?'”, a déclaré David Louis, un autre militant. qui, comme Horne, reconnaît que les autres ne manquent pas seulement les marchandises sur les étagères de Tops, mais aussi les bonnes dans ses allées.