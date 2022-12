Des seniors furieux « tellement en colère contre Walmart » après 4 000 $ de frais de carte de crédit volés

Un couple de la région de Toronto s’est juré de ne plus jamais magasiner chez Walmart après qu’un voleur a volé sa carte de crédit et accumulé des milliers de dollars d’achats pour lesquels ils sont toujours responsables.

Même après avoir déposé un rapport de police et passé des heures au téléphone avec le service client de Walmart, Hassan Gerami, 77 ans, et Maliheh Banej Shafiei, 72 ans, doivent encore plus de 4 000 $ sur leur Walmart Rewards Mastercard.

“Je suis tellement en colère contre Walmart”, a déclaré Banej Shafiei à CBC Toronto.

Le montant comprend des frais de 29 $ que le couple a dû payer parce que celui qui a volé la carte a dépassé sa limite de 3 500 $.

Walmart a déclaré avoir parlé avec le couple et être en contact avec la société qui a émis leur carte, mais avec le paiement sur leur relevé de carte dû lundi, la frustration déborde pour les habitants de Richmond Hill, à environ 37 kilomètres au nord de Toronto.

“Je dis à tout le monde : n’achetez pas ou ne magasinez pas chez Walmart”, a déclaré Banej Shafiei.

Carte volée au Walmart de Richmond Hill

L’épreuve a commencé le 14 novembre. Après avoir passé environ une demi-heure à magasiner au Walmart Supercentre sur Major Mackenzie Drive, Banej Shafiei dit qu’elle est allée à la caisse et s’est rendu compte que son portefeuille avait disparu.

À partir de là, le couple a rapidement signalé le vol de la carte de crédit. Ils ont déposé plainte auprès de la police.

Au début, il semblait que les dégâts n’étaient pas si graves. Après avoir passé environ une heure au téléphone avec le service client de Walmart Mastercard, Germani a appris que la carte n’avait été utilisée qu’une seule fois pour un montant de 258 $.

Mais environ une semaine plus tard, leur relevé de carte de crédit est arrivé par la poste.

“J’ai reçu la facture mensuelle et j’ai été vraiment choqué parce qu’on m’a facturé 4 117 $”, a déclaré Gerami.

Il s’agit de Richmond Hill, en Ontario. Walmart où Hassan Gerami et Maliheh Banej Shafiei disent que leur carte Walmart Rewards Mastercard a été volée. Il a ensuite été utilisé pour 16 transactions distinctes dans le même magasin. (Doug Husby/CBC)

Celui qui a volé la carte a réussi à faire 16 achats, tous chez Walmart. La fonction de contact de la carte a été utilisée, de sorte qu’aucun code PIN ou signature n’était requis.

“Tapant les uns après les autres. Ils ne peuvent pas arrêter ces gens”, a déclaré Gerami. “C’est choquant et il n’est pas sûr pour les personnes âgées d’utiliser Walmart Rewards Mastercard.”

Préoccupations du service client

Depuis qu’il a reçu la déclaration, le couple tente désespérément de faire annuler les accusations.

Ils ont envoyé le rapport de police à l’entreprise. Il a dû être faxé à Walmart, ce qui a obligé Gerami à faire deux voyages dans un magasin Staples parce qu’il dit que Walmart a fourni le mauvais numéro de fax.

Et ils ont passé des heures au téléphone avec le service client de Walmart Mastercard. Mais ils disent qu’il est difficile d’obtenir des solutions ou des informations utiles et ils ont le sentiment que les opérateurs des centres d’appels lisent principalement des scripts.

“Lorsque vous passez au téléphone avec Walmart Rewards Mastercard, ils vous gardent au téléphone. Cela continue sur la musique et sur d’autres choses”, a déclaré Gerami.

“Et puis ils se déconnectent. Ils ne nous donnent pas la bonne réponse.”.

Un porte-parole de Walmart Canada a déclaré à CBC Toronto que l’entreprise était au courant du problème et avait parlé avec Gerami et Banej Shafiei. Dans un e-mail, le porte-parole a déclaré que la carte de crédit avait été émise par DuoBank et que Walmart était en contact avec le fournisseur financier.

Le défenseur des aînés surpris

Bill VanGorder, de l’Association canadienne des individus retraités (CARP), se dit surpris du temps que prend la situation du couple pour se régler et du fait que les cartes de crédit sont généralement rapides pour annuler les achats frauduleux.

“Je n’ai jamais entendu parler d’une société de cartes de crédit qui ne soutiendrait pas cela si les individus faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour protéger leur carte.”

Bill VanGorder, directeur de l’exploitation et directeur des politiques de CARP, a déclaré qu’il n’avait “jamais entendu parler d’une société de cartes de crédit qui ne soutenait pas cela si les individus faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour protéger leur carte”. (CARPE)

VanGorder dit qu’il y a plusieurs années, CARP a fait part de ses inquiétudes aux sociétés de cartes de crédit concernant les risques de sécurité et le manque de protection des consommateurs avec la fonction de contact sur les cartes. Il dit qu’on leur a dit que dans ces cas, les victimes de vol ou de fraude n’auraient pas à payer.

“On nous a dit très fermement que si votre carte est volée sans faute de votre part et est utilisée, ils la soutiendront et c’est la protection.”