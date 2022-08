Des sénateurs et des experts exhortent Biden à refuser un visa au président iranien avant l’Assemblée générale de l’ONU

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les plans pour que le président iranien Ebrahim Raisi assiste à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, malgré les sanctions américaines, ont incité des responsables et des experts à appeler le président Biden à refuser à la délégation tout visa.

“L’administration Biden a publiquement reconnu que le régime de Téhéran complotait activement pour assassiner des Américains”, a déclaré Richard Goldberg, ancien responsable du Conseil de sécurité nationale et conseiller principal à la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital. « Comment peuvent-ils délivrer des visas aux responsables du complot ? Il serait pleinement conforme à la loi américaine et aux obligations conventionnelles de refuser à Raisi et à sa délégation des visas pour des raisons de sécurité nationale.

Le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Bahadori Jahromi, a annoncé que le gouvernement avait établi des plans préliminaires pour que Raisi assiste à l’événement annuel – son premier depuis son entrée en fonction. L’Assemblée générale des Nations Unies débutera le 13 septembre à New York, le débat général devant commencer une semaine plus tard. Raisi a dessiné une place de parole de prune le deuxième jour du débat.

Les États-Unis ont accusé Raisi, un proche allié du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, de plusieurs violations des droits de l’homme, notamment des exécutions massives et des répressions contre les opposants politiques. Il a pris ses fonctions le 5 août 2021, mais n’a pas assisté à l’Assemblée générale de l’année dernière.

Les responsables américains ont inclus Raisi dans une liste de responsables iraniens sanctionnés pour violations des droits de l’homme en 2019.

Un groupe de sept sénateurs républicains, dont Sens. Tom Cotton, R-Ark., Marco Rubio, R-Fla., Et Ted Cruz, R-Texas, mardi a envoyé une lettre à Biden l’exhortant à refuser les visas à la délégation iranienne pour les empêcher d’assister à l’Assemblée générale des Nations Unies.

“L’implication de Raisi dans des meurtres de masse et la campagne du régime iranien pour assassiner des responsables américains sur le sol américain font de l’entrée de Raisi et de ses hommes de main dans notre pays une menace inexcusable pour la sécurité nationale”, ont écrit les sénateurs.

“Si des informations récentes sont vraies selon lesquelles Raisi prévoit d’assister à l’Assemblée générale des Nations Unies, la Maison Blanche doit refuser à Raisi et à d’autres responsables iraniens des visas pour y assister”, poursuit la lettre. « Permettre à Raisi de se rendre aux États-Unis – alors que ses agents travaillent activement pour assassiner de hauts responsables américains sur le sol américain – mettrait gravement en danger notre sécurité nationale, étant donné la présence probable d’agents du CGRI dans la délégation iranienne.

Raisi est resté une figure clé des discussions avec les États-Unis sur la résurrection du Plan d’action global conjoint (JCPOA), communément appelé l’accord sur le nucléaire iranien. Il a adopté une position ferme à l’égard des négociations, exigeant la levée des sanctions américaines avant que Téhéran ne fasse des accommodements – un point qu’il a répété lors de son discours inaugural.

En 2015, l’ONU a adopté la résolution 2231, qui soutenait la “mise en œuvre complète et efficace” du JCPOA.

Les États-Unis se sont retirés du JCPOA en 2018 dans le cadre d’une campagne de “pression maximale” contre Téhéran, mais les responsables américains ont soutenu qu’ils avaient le droit, en vertu de la résolution 2231, à une clause de “snapback” pour permettre à une nation individuelle de réimposer toutes les sanctions à l’Iran. .

Adam Shaw de Fox News a contribué à ce rapport.