Des semaines d’inondations aux Philippines entraînent des ravages et des inquiétudes concernant les conditions météorologiques extrêmes

MANILLE – Les Philippines ont été accueillies dans la nouvelle année par des pluies incessantes, des inondations mortelles et des glissements de terrain dans de nombreuses provinces. Presque tous les jours jusqu’à présent en janvier, de fortes pluies ont amené une ville ou une ville à émettre des avertissements d’urgence, à ordonner des évacuations ou à répondre par des efforts de secours. Au moins 28 personnes sont mortes ce mois-ci, a déclaré lundi le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe. Plus de 211 000 personnes ont été déplacées parmi 1,3 million de personnes touchées car les pluies ont détruit des maisons, des infrastructures, des cultures et des bateaux de pêche.

Cela fait suite aux 50 tués et plus de 50 000 déplacés pendant la période des fêtes par des pluies torrentielles qui ont commencé le 25 décembre et se sont poursuivies jusqu’au jour de l’An.

Les Philippines, un archipel de plus de 7 000 îles, ont deux saisons : la saison sèche, de décembre à mai, et la saison des pluies, de juin à novembre. Les typhons frappent fréquemment. Les inondations de ce mois-ci ont accru les inquiétudes quant au fait que le changement climatique alimente des conditions météorologiques extrêmes qui rendront de tels événements plus fréquents.

Bien que janvier soit généralement moins pluvieux, de fortes averses ce mois-ci ont durement frappé le pays, en particulier les provinces du sud. Le maire de Tacloban City, dans la région des Visayas orientales, a dit la semaine dernière aux électeurs de préparer des kits d’urgence, de stocker de la nourriture et “surtout, n’oubliez pas de prier celui d’en haut”. Les autorités de la ville de Zamboanga, dans le sud, équilibrent les évacuations des maisons inondées, hébergent les familles déplacées et distribuent des secours et une aide médicale, car les prévisions pour la semaine prochaine montrent peu d’indications que les pluies vont se calmer.

Le président Ferdinand Marcos Jr., supervisant la distribution de l’aide la semaine dernière à Misamis Occidental, une province du sud placée sous un “état de calamité” officiel, a déclaré que les Philippines avaient besoin d’une solution à long terme aux inondations pérennes. Le mauvais temps l’a empêché d’atterrir dans certaines villes de son itinéraire.

“Nous examinons tout pour trouver une solution”, a-t-il déclaré. “Nous continuerons à draguer les rivières … et nous continuerons à améliorer le contrôle des inondations.”

“Mais à long terme”, a-t-il poursuivi, “nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons le faire pour que cela ne se reproduise plus jamais. Nous n’avons plus ce genre de risque.

Les morts ont inclus des enfants. Jaymar Sahim, un élève de huitième année de 13 ans, est tombé dans un fossé inondé à Zamboanga City la semaine dernière et a été emporté par un fort courant. Plus tôt en janvier, un garçon de 5 ans s’est noyé dans les eaux inondées de Davao del Norte, et une fille de 8 ans a été emportée par des eaux fortes à Lanao del Norte.

Des pluies incessantes dans la ville de Mati avant le jour de l’An ont déclenché un glissement de terrain qui a tué deux cousins, âgés de 15 et 14 ans, et deux autres.

On s’attend à ce que le changement climatique exacerbe le problème. Le réchauffement rend le monde plus humide en augmentant les indices d’humidité et de chaleur et en rendant les précipitations extrêmes plus fréquentes. Le changement climatique causé par l’homme a rendu les inondations dévastatrices de l’année dernière en Afrique de l’Ouest 80 fois plus probables, ont rapporté des chercheurs de World Weather Attribution en novembre.

Pourtant, les Philippines ont considérablement amélioré leur résilience, en particulier depuis le typhon Haiyan en 2013, l’un des cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés, qui a tué plus de 6 000 personnes, selon les responsables nationaux des catastrophes.

Des obstacles subsistent. Joshua Agar, professeur adjoint à l’Institut de génie civil de l’Université des Philippines, a déclaré que la volonté et l’attention politiques aux Philippines étaient souvent mal placées.

“En raison de notre culture politique, l’accent a été mis sur les secours en cas de catastrophe (où les personnalités saisissent les opportunités de se mettre en valeur grâce à la philanthropie) plutôt que sur la prévention des catastrophes (où une gestion globale des risques de catastrophe est nécessaire, la science guidant les politiques), ” a-t-il écrit dans un e-mail.

Le terme «catastrophe naturelle» peut être trompeur, a-t-il déclaré, car les décès lors de catastrophes naturelles peuvent être réduits grâce à une réponse et une prévention appropriées.

Pour être plus résilientes, a déclaré Kristoffer Berse, directeur de la recherche et du travail créatif à l’Institut de résilience de l’Université des Philippines, les villes devraient améliorer les systèmes de drainage, construire des infrastructures telles que des digues pour protéger les zones côtières et améliorer l’évaluation des risques et les systèmes d’alerte précoce. .