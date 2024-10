Des seins denses peuvent rendre plus difficile la détection du cancer sur une mammographie

Lorsqu’une femme passe une mammographie, le résultat le plus important est de savoir s’il existe des signes de cancer du sein.

La deuxième conclusion la plus importante est de savoir si ses seins sont denses.

Depuis début septembre, une nouvelle règle américaine oblige les centres de mammographie à informer les femmes sur leur densité mammaire – une information qui n’est pas entièrement nouvelle pour certaines femmes car de nombreux États avaient déjà des exigences similaires.

Voici ce qu’il faut savoir sur les raisons pour lesquelles la densité mammaire est importante.

Non, les seins denses ne sont pas mauvais. En fait, ils sont tout à fait normaux. Environ 40 % des femmes de 40 ans et plus ont des seins denses.

Les femmes de toutes formes et tailles peuvent avoir des seins denses. Cela n’a rien à voir avec la fermeté des seins. Et cela n’a d’importance que dans le monde du dépistage du cancer du sein, a déclaré le Dr Ethan Cohen du MD Anderson Cancer Center à Houston.

Avec la nouvelle règle, « il va y avoir beaucoup de questions à beaucoup de médecins et il va y avoir beaucoup de recherches sur Google, ce qui est OK. Mais nous voulons nous assurer que les gens ne paniquent pas », a déclaré Cohen.

Les médecins qui examinent les mammographies disposent d’un système de classification de la densité mammaire.

Il existe quatre catégories. La catégorie la moins dense signifie que les seins sont presque entièrement constitués de tissu adipeux. La catégorie la plus dense signifie que les seins sont principalement constitués de tissus glandulaires et fibreux.

Les seins sont considérés comme denses dans deux des quatre catégories : « hétérogènement denses » ou « extrêmement denses ». Les deux autres catégories sont considérées comme peu denses.

Le Dr Brian Dontchos du Fred Hutchinson Cancer Center, basé à Seattle, a déclaré que la classification peut varier en fonction du médecin qui lit la mammographie « car elle est quelque peu subjective ».

Deux raisons : d’une part, les seins denses rendent plus difficile la détection du cancer sur une radiographie, ce qui est le cas d’une mammographie.

« Le tissu dense semble blanc sur une mammographie et le cancer apparaît également blanc sur une mammographie », a déclaré le Dr Wendie Berg de la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh et conseillère scientifique en chef de DenseBreast-info.org. « C’est comme essayer de voir une boule de neige dans une tempête de neige. »

Deuxièmement, les femmes ayant un tissu mammaire dense courent un risque légèrement plus élevé de développer un cancer du sein, car les cancers sont plus susceptibles de survenir dans les tissus glandulaires et fibreux.

Il est rassurant de constater que les femmes aux seins denses ne sont pas plus susceptibles de mourir d’un cancer du sein que les autres femmes.

Si vous découvrez que vous avez des seins denses, parlez à votre médecin de vos antécédents familiaux de cancer du sein et si vous devriez subir un dépistage supplémentaire par échographie ou IRM, a déclaré le Dr Georgia Spear d’Endeavour Health/NorthShore University Health System dans la région de Chicago.

Les chercheurs étudient de meilleures façons de détecter le cancer chez les femmes aux seins denses. Jusqu’à présent, il n’existe pas suffisamment de preuves pour recommander de manière générale un dépistage supplémentaire. Le groupe de travail américain sur les services préventifs a appelé à davantage de recherches dans ce domaine lorsqu’il a mis à jour ses recommandations en matière de dépistage du cancer du sein plus tôt cette année.

Oui, les femmes aux seins denses devraient subir régulièrement des mammographies, qui restent la référence en matière de détection précoce du cancer. C’est à 40 ans que les mammographies devraient commencer pour les femmes, les hommes transgenres et les personnes non binaires présentant un risque moyen.

« Nous ne voulons pas remplacer la mammographie », a déclaré Spear. « Nous voulons y ajouter un autre test spécifique. »

Pour l’instant, cela dépend de votre assurance, même si un projet de loi a été déposé au Congrès pour obliger les assureurs à couvrir un dépistage supplémentaire pour les femmes aux seins denses.

Un dépistage supplémentaire peut coûter cher – de 250 $ à 1 000 $ de leur poche, ce qui constitue donc un obstacle pour de nombreuses femmes.

« Chaque femme devrait avoir des chances égales de faire détecter son cancer à un stade précoce lorsqu’il est facile à traiter », a déclaré Berg. « C’est l’essentiel. »

© Droits d’auteur 2024 La Presse Associée. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.