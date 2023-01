Des sections du fleuve Balkan deviennent une décharge flottante

Commentez cette histoire Commenter

VISEGRAD, Bosnie-Herzégovine – Des tonnes de déchets déversés dans des décharges fluviales mal réglementées ou directement dans les cours d’eau qui traversent trois pays finissent par s’accumuler derrière une barrière de déchets dans la rivière Drina, dans l’est de la Bosnie, pendant le temps humide de l’hiver et du début du printemps. Cette semaine, la barrière est redevenue le bord extérieur d’une immense décharge flottante remplie de bouteilles en plastique, de barils rouillés, de pneus usagés, d’appareils électroménagers, de bois flotté et d’autres déchets ramassés par le fleuve depuis ses affluents.

La clôture fluviale installée par une centrale hydroélectrique bosniaque, à quelques kilomètres en amont de son barrage près de Visegrad, a transformé la ville en une décharge régionale involontaire, déplorent des militants écologistes locaux.

De fortes pluies et un temps exceptionnellement chaud au cours de la semaine dernière ont fait déborder de nombreuses rivières et ruisseaux en Bosnie, en Serbie et au Monténégro, inondant les zones environnantes et forçant des dizaines de personnes à quitter leurs maisons. Les températures ont chuté dans de nombreuses régions vendredi alors que la pluie s’est transformée en neige.

“Nous avons eu beaucoup de pluies et d’inondations torrentielles ces derniers jours et un énorme afflux d’eau (des affluents de la Drina au) Monténégro qui, heureusement, diminue”, a déclaré Dejan Furtula du groupe environnemental Eko Centar Visegrad.

“Malheureusement, l’énorme afflux d’ordures n’a pas cessé”, a-t-il ajouté.

La rivière Drina s’étend sur 346 kilomètres (215 miles) des montagnes du nord-ouest du Monténégro à travers la Serbie et la Bosnie. et certains de ses affluents sont connus pour leur couleur émeraude et leurs paysages à couper le souffle. Une section le long de la frontière entre la Bosnie et la Serbie est populaire auprès des rafteurs quand ce n’est pas la “saison des ordures”.

On estime que quelque 10 000 mètres cubes (plus de 353 000 pieds cubes) de déchets se sont accumulés derrière la barrière anti-ordures de la rivière Drina ces derniers jours, a déclaré Furtula. La même quantité a été extraite ces dernières années de cette zone de la rivière.

L’enlèvement des ordures prend en moyenne jusqu’à six mois. Il finit à la décharge municipale de Visegrad, qui, selon Furtula, “n’a même pas une capacité suffisante pour traiter les déchets municipaux (de la ville)”.

“Les incendies sur le site d’enfouissement (municipal) brûlent toujours”, a-t-il déclaré, qualifiant les conditions là-bas “non seulement d’un énorme danger pour l’environnement et la santé, mais aussi d’un grand embarras pour nous tous”.

Des décennies après les guerres dévastatrices des années 1990 qui ont accompagné l’éclatement de la Yougoslavie, les Balkans sont à la traîne par rapport au reste de l’Europe, tant sur le plan économique qu’en matière de protection de l’environnement.

Les pays de la région ont fait peu de progrès dans la construction de systèmes d’élimination des déchets efficaces et respectueux de l’environnement malgré leur demande d’adhésion à l’Union européenne et l’adoption de certaines lois et réglementations de l’UE.

Des décharges de déchets non autorisées parsèment les collines et les vallées de la région, tandis que les ordures jonchent les routes et les sacs en plastique pendent des arbres.

Outre la pollution des rivières, de nombreux pays des Balkans occidentaux connaissent d’autres problèmes environnementaux. L’un des plus urgents est le niveau extrêmement élevé de pollution de l’air qui affecte un certain nombre de villes de la région.