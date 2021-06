Des sections de fans anglais IGNORENT le plaidoyer désespéré et les joueurs de JEER se mettent à genoux avant le match de la Croatie à l’Euro 2020

Des huées et des sifflets ont été entendus autour du stade avant le coup de sifflet du départ alors que l’équipe d’Angleterre – dirigée par le capitaine Harry Kane – tombait à genoux tandis que leurs homologues croates restaient debout.

Les railleries ont rapidement été étouffées par les applaudissements bruyants du reste de la foule, mais ont néanmoins été reprises par les diffuseurs et les médias à l’intérieur de Wembley.

Les fans encore une fois boo #FR joueurs prenant le genou – même si cela a duré environ 10 secondesChapeau à #cro pour avoir refusé de se joindre à cette mascarade ridicule pic.twitter.com/9b9p8Gow6i – Martin Daubney (@MartinDaubney) 13 juin 2021

Boos noyé par les acclamations alors que les joueurs anglais se mettent à genoux. – James Olley (@JamesOlley) 13 juin 2021

Le mépris continu de certains fans pour le geste du genou – lié au soutien à Black Lives Matter – est venu malgré le fait que la FA ait émis plus tôt un message désespéré pour que les supporters soutiennent les joueurs.

« Les grands tournois n’arrivent pas souvent et quand ils le font, c’est l’occasion d’unir les amis, la famille et le pays » la FA avait écrit dans un article sur les réseaux sociaux à la veille du match.

«Ce soutien collectif est ce qui stimule notre équipe dans les moments difficiles et il leur donne les meilleures chances de réussir.

« Comme l’équipe l’a répété à plusieurs reprises, ils se mettront collectivement le genou avant leurs matches pendant le tournoi.

«Ils le font comme un mécanisme de protestation pacifique contre la discrimination, l’injustice et l’inégalité.

« C’est personnellement important pour le joueur et les valeurs que l’équipe représente collectivement.

« Ce geste d’unité et de lutte contre les inégalités remonte au XVIIIe siècle.

« Ce n’est pas nouveau, et le football anglais a clairement indiqué qu’il ne considérait pas cela comme étant aligné sur une organisation politique ou une idéologie.«

Des sections du soutien des Trois Lions n’acceptent clairement pas les affirmations selon lesquelles le geste est apolitique, peut-être sans surprise compte tenu de son lien étroit avec le mouvement BLM – dont des éléments sont radicalement de gauche.

Des appels similaires du manager anglais Gareth Southgate sont également tombés dans l’oreille d’un sourd alors que les fans ont hué le geste lors des deux matchs d’échauffement de l’Euro 2020 en Angleterre.

À Wembley samedi, de grandes sections des 22 000 soutiens anglais de l’Angleterre ont été entendues applaudir à l’appui de l’acte, indiquant que la question reste controversée.

L’Angleterre lance sa campagne Euro 2020 contre des rivaux qui les ont battus en demi-finale de la Coupe du monde en Russie il y a trois ans.

Après avoir affronté la Croatie, l’équipe de Southgate dispute d’autres matchs à domicile du Groupe D contre l’Écosse et la République tchèque à Wembley.

Sur la base des scènes de dimanche, la FA et d’autres devraient se préparer à plus de défi de la part de certaines sections de fans contre un geste qui a déjà été qualifié de performatif et d’inefficace, même parmi les militants les plus ardents pour l’égalité raciale.