Des secouristes retrouvent d’autres personnes vivantes en Turquie au 8e jour du séisme

ANTAKYA, Turquie (AP) – Les secouristes travaillaient mardi pour atteindre les personnes sous les décombres dans trois provinces durement touchées par les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie lundi dernier.

Le nombre de morts des tremblements de terre de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont frappé à neuf heures d’intervalle le 6 février dans le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie a dépassé les 35 000 et allait certainement augmenter à mesure que les équipes de recherche trouveraient davantage de corps.

La télévision turque a continué de diffuser des sauvetages mardi, alors que les experts ont déclaré que la fenêtre pour trouver des survivants se fermait.

Dans la province d’Adiyaman, les sauveteurs ont atteint Muhammed Cafer Cetin, 18 ans, et les médecins lui ont administré une intraveineuse avec des fluides avant de tenter une extraction dangereuse d’un bâtiment qui s’est encore effondré pendant que les sauveteurs travaillaient. Les médecins l’ont entouré pour placer une minerve et il était sur une civière avec un masque à oxygène, atteignant la lumière du jour à la 199e heure. “Nous sommes si heureux”, a déclaré son oncle.

Deux autres personnes ont été secourues d’un bâtiment qui a été détruit dans le centre de Kahramanmaras, près de l’épicentre, mardi quelque 198 heures après le séisme. Le radiodiffuseur Haberturk a déclaré que l’un d’eux était Muhammed Enes, 17 ans, qui a été vu enveloppé dans une couverture thermique et transporté sur une civière vers une ambulance. Des dizaines de sauveteurs travaillaient sur le site et les soldats turcs se sont étreints et ont applaudi après leur sauvetage.

Les secouristes ont alors demandé le calme pour continuer à chercher les autres et ont crié “est-ce que quelqu’un peut m’entendre?”

L’état de santé des personnes secourues n’était pas clair.

À Hatay, extrêmement durement touchée, Sengul Abalioglu a perdu sa vieille sœur et ses quatre neveux. “Peu importe qu’ils soient morts ou vivants, nous voulons juste que nos cadavres aient au moins une tombe et nous les enterrons”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press, dévastée alors qu’elle attendait devant les décombres où sa famille pourrait être. .

Ils ont dit que la dernière fois qu’ils avaient entendu des voix dans le bâtiment, c’était hier et se sont plaints d’avoir commencé à chercher récemment (ils ne pouvaient pas comprendre si c’était hier ou avant-hier). A également dit qu’ils voulaient avoir une presse internationale car elle craint que si nous partons, la pression disparaîtra et la recherche disparaîtra

En Syrie, le président Bashar Assad a accepté d’ouvrir deux nouveaux points de passage entre la Turquie et le nord-ouest du pays, tenu par les rebelles, afin de fournir de l’aide et du matériel désespérément nécessaires à des millions de victimes du tremblement de terre, ont annoncé lundi les Nations unies. Les points de passage de Bab Al-Salam et d’Al Raée seront ouverts pour une période initiale de trois mois. Jusqu’à présent, l’ONU n’était autorisée à acheminer de l’aide dans la région d’Idlib que par un seul point de passage à Bab Al-Hawa.

Les Nations Unies subissent une pression intense pour acheminer davantage d’aide et d’équipement lourd dans le nord-ouest tenu par les rebelles syriens depuis le tremblement de terre il y a une semaine, les survivants n’ayant pas les moyens de creuser pour d’autres survivants et le nombre de morts s’alourdissant.

Le vice-président Fuat Oktay a déclaré lundi soir que les opérations de sauvetage se poursuivaient dans la province de Hatay, avec Kahramanmaras – l’épicentre – et Adiyaman. Les opérations de sauvetage semblent avoir pris fin dans les sept provinces restantes.

Le tremblement de terre a touché 10 provinces de Turquie qui abritent quelque 13,5 millions de personnes, ainsi qu’une vaste zone du nord-ouest de la Syrie qui abrite des millions de personnes.

Les survivants du tremblement de terre sont également confrontés à des conditions difficiles au milieu de villes détruites, nombre d’entre eux dormant à l’extérieur par temps glacial. Une grande partie du système d’approvisionnement en eau de la région ne fonctionne pas et les dommages causés au système augmentent les risques de contamination. Le ministre turc de la Santé a déclaré que des échantillons prélevés à des dizaines de points du système d’eau étaient “microbiologiquement impropres”, ce qui montre à quel point les besoins fondamentaux restent précaires.

Plus de 41 500 bâtiments ont été détruits ou tellement endommagés qu’ils auraient dû être démolis, selon le ministre de l’Environnement et de l’Urbanisme. Il y a des corps sous ces bâtiments et le nombre de disparus reste incertain.

Beaucoup en Turquie blâment la construction défectueuse pour la vaste dévastation, et les autorités ont continué de cibler les entrepreneurs prétendument liés aux bâtiments qui se sont effondrés. La Turquie a introduit des codes de construction qui répondent aux normes d’ingénierie parasismique, mais les experts disent que les codes sont rarement appliqués.

Le nombre de morts en Turquie s’élevait à 31 643 lundi. Les autorités ont diminué la fréquence des mises à jour du nombre de morts depuis la première semaine de la réponse, publiant désormais des mises à jour plus importantes une ou deux fois par jour.

Le bilan dans la région du nord-ouest tenue par les rebelles a atteint 2 166, selon le groupe de secours les Casques blancs, tandis que 1 414 personnes sont mortes dans les zones contrôlées par le gouvernement, selon le ministère syrien de la Santé à Damas. Le nombre total de morts en Syrie s’élève à 3 580.

Le cabinet du président turc Recep Tayyip Erdogan devait se réunir mardi.

Presse associée, La presse associée