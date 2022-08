Des secouristes parmi les 32 tués en Turquie dans des accidents distincts sur les lieux de l’accident

Au moins 32 personnes ont été tuées samedi dans le sud-est de la Turquie lorsque des véhicules ont percuté les premiers répondants qui assistaient à des accidents antérieurs, ont annoncé les autorités.

Seize personnes, dont des secouristes et des journalistes, sont mortes lorsqu’un bus s’est écrasé sur un site d’accident antérieur, a déclaré le gouverneur régional Davut Gul de la province de Gaziantep, dans le sud-est du pays. 20 autres personnes ont été blessées et ont reçu des soins.

“Vers 10h45 ce matin, un bus de passagers s’est écrasé ici”, a déclaré Gul, s’exprimant depuis le lieu de l’accident sur la route à l’est de Gaziantep.

“Alors que les pompiers, les équipes médicales et d’autres collègues intervenaient sur l’accident, un autre bus s’est écrasé à 200 mètres derrière. Le deuxième bus a glissé vers ce site et a percuté les premiers intervenants et les blessés au sol.”

Séparément, un camion a heurté un site à environ 250 kilomètres à l’est dans le district de Derik à Mardin où les premiers répondants assistaient à un autre accident, selon des images.

Seize personnes sont mortes et 29 ont été blessées à la suite de l’incident de Mardin, a déclaré le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca, ajoutant que huit des blessés étaient dans un état critique.