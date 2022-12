Des séances d’entraînement dans une pilule?

UNEnouvelle étudepar des chercheurs du MIT et de la Harvard Medical School cartographie de nombreuses cellules, gènes et voies cellulaires qui sont modifiés par l’exercice ou un régime riche en graisses, mettant en lumière exactement comment l’exercice peut aider à prévenir l’obésité.

Les scientifiques ont étudié des souris nourries avec des régimes riches en graisses ou normaux ; dans chaque cas, certaines souris étaient sédentaires et d’autres autorisées à faire de l’exercice. À l’aide du séquençage d’ARN unicellulaire, ils ont catalogué les modifications de l’expression génique dans 53 types de cellules présentes dans les muscles squelettiques et deux types de tissus adipeux.

Dans les trois types de tissus, les cellules souches mésenchymateuses (MSC), qui peuvent se différencier en cellules graisseuses et en fibroblastes, semblaient contrôler bon nombre des effets observés. Un régime riche en graisses a amélioré la capacité des CSM à se transformer en cellules de stockage des graisses, les a stimulées à sécréter des facteurs qui structurent les cellules graisseuses agrandies et a créé un environnement plus inflammatoire. L’exercice a renversé ces effets.

L’étude a également montré que l’exercice stimule l’expression des gènes MSC qui régulent les rythmes circadiens, tandis qu’un régime riche en graisses les supprime. Ceux-ci comprenaient des gènes liés à différents risques d’obésité chez l’homme.

“Il est extrêmement important de comprendre les mécanismes moléculaires qui entraînent les effets bénéfiques de l’exercice et les effets néfastes d’un régime riche en graisses, afin que nous puissions comprendre comment nous pouvons intervenir”, déclare le professeur Manolis Kellis ’99, MEng ’99, PhD ’03, l’un des auteurs principaux de l’étude.