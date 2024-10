des sculptures géométriques de maisons émergent de la terre pour le projet de rénovation du village de CPLUS en Chine

Le projet KALHA Hotel·Unico du CPLUS revitalise le village de Fangjialiang

Projet KALHA Hôtel·Unico, porté par CPLUS Architectesreprésente un village revitalisation effort, structuré comme un modèle de co-développement visant à introduire des possibilités de vie urbaine dans un environnement rural. Le projet est situé dans le village de Fangjialiang, comté de Chicheng, ville de Zhangjiakou, Province du Hebeià environ 35 kilomètres de la gare ferroviaire à grande vitesse de Chongli. La première phase de ce développement comprend plus de 60 cours auparavant inutilisées, chacune allant de 200 à 400 m². Parmi eux, 45 serviront de Résidentiel espaces, et 10 comme hôtel des hébergements, complétés par des installations comprenant une salle des fêtes, un temple du Roi Dragon (destiné à la réception), des ateliers, des salles à manger, des gymnases et des toilettes publiques, ainsi que des bureaux et des logements pour le personnel du projet Unico.

La majorité des résidences d’Unico sont destinées aux résidents de longue durée ; cependant, l’hôtel KALHA a été conçu pour faciliter les séjours de courte durée, offrant ainsi aux citadins la possibilité de découvrir la vie du village. Le nom « KALHA » combine « KALGAN », le terme historique pour Zhangjiakou en mongol, et « HA », qui signifie « mur », symbolisant à la fois la protection et le lien avec le patrimoine local. Cette dénomination reflète un engagement envers la terre et des aspirations pour l’avenir du KALHA.



toutes les images par ©Liu Jing, sauf indication contraire

la disposition irrégulière des maisons dispersées suit le terrain naturel

Contrairement aux maisons indépendantes disséminées dans le village, l’hôtel KALHA présente un système spatial cohérent défini par ses murs d’enceinte. L’hôtel suit la pente naturelle du terrain, s’étendant horizontalement vers le nord, offrant une vue panoramique sur le village et les montagnes environnantes. Pour la conception, l’équipe d’architecte au CPLUS évite délibérément d’utiliser un axe central définitif ; au lieu de cela, il aménage un tracé irrégulier qui résonne avec le développement spontané caractéristique du village.

L’hôtel dispose de 10 chambres situées à différentes altitudes pour s’adapter à la topographie, permettant des formes uniques sans perturber les limites résidentielles établies. Il en résulte une structure dépourvue de façade proéminente, présentant un agencement organique et varié semblable à un petit établissement. Une série de murs de cour en zigzag entoure l’hôtel KALHA, lui permettant de se fondre harmonieusement dans le paysage du village existant. Ces murs facilitent non seulement une gestion et un service efficaces, mais contribuent également à l’identité visuelle de l’hôtel. Les murs de la cour et les façades des chambres, peints dans des tons terreux, font écho au sol environnant, apparaissant comme des sculptures géométriques émergeant naturellement du paysage.



CPLUS présente l’hôtel KALHA dans le cadre du projet Unico visant à revitaliser le village de Fangjialiang

L’hôtel KALHA du CPLUS améliore les interactions des résidents avec la nature

À l’intérieur, la disposition spatiale reflète les anciennes voies du village, désormais transformées en rues publiques à l’intérieur de l’hôtel, avec des murs purs et des échelles spatiales ouvertes, qui accueillent divers événements communautaires tels que des expositions, des conférences et des performances. Cette zone devrait devenir un pôle dynamique au sein de l’hôtel.

Chaque chambre est relativement indépendante, conçue avec une cour tournée vers l’intérieur, garantissant l’intimité tout en offrant une vue sur la végétation luxuriante et les montagnes lointaines. Pour améliorer les interactions avec la nature, les architectes ont incorporé des ouvertures à ouverture automatique dans les murs de la cour. De plus, un escalier mène à un toit-terrasse, permettant aux clients de profiter d’une vue imprenable sur le paysage d’Unico.



situé près de la ville de Zhangjiakou, l’hôtel KALHA offre une touche moderne à la vie rurale dans la province du Hebei



plus de 60 cours, autrefois inutilisées, ont été transformées à des fins résidentielles et hôtelières dans le projet Unico



chaque cour s’étend sur 200 à 400 m², dont 45 sont réservées aux résidents de longue durée et 10 aux invités



L’hôtel KALHA combine l’hospitalité moderne avec le cadre d’un village traditionnel, favorisant ainsi de nouveaux espaces communautaires.