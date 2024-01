Des sculptures de glace de conte de fées à Harbin, en Chine, attirent des foules de touristes

Le festival annuel de glace et de neige en Chine, avec ses sculptures de glace de conte de fées, a ouvert récemment, attirant des foules de touristes qui se traînaient prudemment sur la glace et la neige glissantes et traînaient leurs enfants sur des traîneaux autour du parc.

Cette fois-ci, le parc de glace s’étend sur 810 000 m² avec 250 000 m3 de glace sculptée, récoltée dans la rivière Songhua gelée à proximité et éclairée la nuit par des lumières colorées.

Les sculptures, certaines hautes de quelques étages, représentaient des bâtiments et des ponts de style chinois, des châteaux de contes de fées, des tours, dont une inspirée du Temple du Ciel de Pékin. Plusieurs toboggans sur glace ont été construits pour les enfants et les adultes autour du parc.

Le vice-directeur marketing du festival, Sun Zemin, a déclaré que le nombre moyen de personnes visitant le parc quotidiennement avait considérablement augmenté, pour atteindre environ 30 000, et que les chambres d’hôtel de la ville étaient réservées après la Fête du Printemps en février.

“En 2018, le nombre moyen de personnes fréquentant le parc par jour était d’environ 18 500 (…) donc le nombre total de personnes a presque doublé par rapport aux années précédentes”, a-t-il déclaré.

Une femme portant un costume de princesse posant pour des photos devant la cathédrale Sainte-Sophie de Harbin.

Harbin est la capitale de la province chinoise du Heilongjiang, la plus septentrionale, qui partage une frontière avec la Russie longue de 3 000 km.

Pendant les vacances du Nouvel An, le parc du festival a reçu plus de cinq fois plus de visiteurs qu’il y a un an, soit 163 200 personnes, et a généré 46,18 millions de yuans (30,22 millions de RM) de revenus, soit près de six fois plus qu’il y a un an, a déclaré la chaîne de télévision provinciale du Heilongjiang. .

Cela a contribué à attirer quelque 3,05 millions de touristes dans la ville au cours de la même période, et le département de la culture et du tourisme du Heilongjiang a qualifié le boom touristique de « miracle de glace et de neige » à Harbin cet hiver.

L’hiver de cette année s’est avéré une saison importante pour Harbin, car l’intérêt pour la destination glacée a explosé après que des publications sur les réseaux sociaux ont montré de nombreux citoyens du sud plus chaud affluant vers la ville enneigée, considérée comme essentielle pour relancer l’économie de « glace et neige » là-bas.

Des touristes font leurs empreintes dans la neige au parc de Harbin. -AFP

Les clients du sud, bien emmitouflés pour affronter le froid glacial et dont beaucoup portent de jolis chapeaux à oreilles en fourrure, se sont mérités un surnom attachant de la part des habitants, « petites pommes de terre du sud ».

Harbin est devenue un succès sur Internet après que Southern Little Potatoes soit devenu un sujet tendance sur les réseaux sociaux nationaux, a rapporté le média d’État Xinhua, citant le directeur du bureau du tourisme de Harbin, Wang Hongxin.

“Ce sont les premières vacances d’hiver depuis la levée des restrictions liées à la pandémie, et tout le monde ne peut pas se retenir”, a déclaré Long Ping, un étudiant de 19 ans, ajoutant que les gens voulaient sortir et se détendre après quelques années stressantes. de la pandémie de Covid-19.

La Chine a levé ses strictes restrictions de confinement liées au Covid-19 en décembre 2022, mais de nombreuses entreprises, en particulier celles du secteur du tourisme, ont connu une reprise timide alors que les gens tombaient malades et que les voyages étaient faibles l’hiver dernier. -Reuters