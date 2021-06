Des scores toujours manquants au jour 7 du sauvetage

Plus de 140 personnes sont toujours portées disparues pendant près d’une semaine dans une opération de recherche et de sauvetage au milieu des décombres d’un complexe de condominiums de 12 étages effondré à Surfside, en Floride.

La probabilité de trouver plus de personnes vivantes dans l’épave a continué de diminuer à mesure que les efforts des premiers intervenants s’étendaient jusqu’à leur 7e jour. Aucun survivant n’a été retiré vivant du site depuis quelques heures après que près de la moitié des tours Champlain Sud, un immeuble en copropriété de 136 unités de 40 ans, se soient effondrés jeudi dernier.

Les restes de 12 personnes ont jusqu’à présent été récupérés dans la zone sinistrée, la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava a déclaré lors d’une conférence de presse mardi après-midi, alors que 149 personnes étaient toujours portées disparues.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se rendront sur le site jeudi, a déclaré cette semaine l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Les Bidens prévoient de remercier personnellement les premiers intervenants, les équipes de secours et « tous ceux qui ont travaillé sans relâche 24 heures sur 24 », a déclaré Psaki aux journalistes mardi.

À la suite de l’effondrement, les autorités de Surfside ont publié un rapport d’enquête de 2018 dans lequel un ingénieur a averti que l’étanchéité du bâtiment causait des « dommages structurels majeurs » et devait être remplacé.

« Si l’on ne remplace pas l’imperméabilisation dans un avenir proche, l’étendue de la détérioration du béton s’étendra de façon exponentielle », a-t-il ajouté. rapport dit.

Ce rapport de Morabito Consultants a également trouvé « des fissures et des écaillages abondants » dans les colonnes, les poutres et les murs en béton du parking.

La cause précise de l’effondrement est encore inconnue.

Levine Cava a annoncé samedi une enquête complète et a déclaré qu’elle demanderait au ministère des Ressources réglementaires et économiques de commencer immédiatement un audit de 30 jours de toutes les propriétés résidentielles au-dessus de quatre étages qui ont 40 ans ou plus et « n’ont pas terminé le processus. pour identifier et résoudre tout problème. »

Biden soutient une enquête fédérale sur la question, a déclaré Psaki cette semaine.

C’est l’actualité en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.

—Reuters a contribué à ce rapport.