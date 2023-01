Des scientifiques utilisent le laser pour guider l’éclair pour la première fois

Les scientifiques ont déclaré lundi qu’ils avaient utilisé un faisceau laser pour guider la foudre pour la première fois, espérant que la technique aiderait à se protéger contre les éclairs mortels – et un jour peut-être même à les déclencher.

La foudre frappe entre 40 et 120 fois par seconde dans le monde, tuant plus de 4 000 personnes et causant des milliards de dollars de dégâts chaque année.

Pourtant, la principale protection contre ces éclairs d’en haut est toujours l’humble paratonnerre, qui a été conçu pour la première fois par le polymathe américain Benjamin Franklin en 1749.

Une équipe de scientifiques de six instituts de recherche travaille depuis des années pour utiliser la même idée mais remplacer le simple poteau métallique par un laser beaucoup plus sophistiqué et précis.

Maintenant, dans une étude publiée dans la revue Nature Photonics, ils décrivent l’utilisation d’un faisceau laser – tiré du haut d’une montagne suisse – pour guider un éclair sur plus de 50 mètres.

“Nous voulions faire la première démonstration que le laser peut avoir une influence sur la foudre, et c’est le plus simple de le guider”, explique Aurélien Houard, physicien au laboratoire d’optique appliquée de l’ENSTA Paris et auteur principal de l’étude.

Mais pour les applications futures “ce serait encore mieux si on pouvait déclencher la foudre”, a déclaré Houard à l’AFP.

Comment attraper la foudre

La foudre est une décharge d’électricité statique qui s’est accumulée dans les nuages ​​d’orage ou entre les nuages ​​et le sol.

Le faisceau laser crée un plasma dans lequel des ions chargés et des électrons chauffent l’air.

L’air devient “partiellement conducteur, et donc un chemin préféré par la foudre”, a déclaré Houard.

Lorsque les scientifiques ont précédemment testé cette théorie au Nouveau-Mexique en 2004, leur laser n’a pas capté la foudre.

Ce laser a échoué parce qu’il n’émettait pas suffisamment d’impulsions par seconde pour la foudre, qui se prépare en millisecondes, a déclaré Houard.

Il a ajouté qu’il était également difficile de “prédire où la foudre allait tomber”.

Pour la dernière expérience, les scientifiques ont laissé peu de place au hasard.

Ils ont traîné un laser de la taille d’une voiture – qui peut émettre jusqu’à mille impulsions de lumière par seconde – jusqu’au sommet de 2 500 mètres de la montagne Santis, dans le nord-est de la Suisse.

Le pic abrite une tour de communication qui est frappée par la foudre environ 100 fois par an.

Après deux ans de construction du puissant laser, il a fallu plusieurs semaines pour le déplacer en morceaux via un téléphérique.

Enfin, un hélicoptère a dû déposer les grands conteneurs qui abriteraient le télescope.

Le télescope a concentré le faisceau laser à une intensité maximale à un endroit situé à environ 150 mètres dans les airs, juste au-dessus du sommet de la tour de 124 mètres.

Le faisceau a un diamètre de 20 centimètres au début, mais se rétrécit à quelques centimètres seulement au sommet.

Chevaucher l’éclair

Lors d’une tempête à l’été 2021, les scientifiques ont pu photographier leur faisceau entraînant un éclair sur 50 mètres environ.

Trois autres frappes ont également été guidées, ont montré des mesures interférométriques.

La plupart des éclairs se forment à partir de précurseurs à l’intérieur des nuages, mais certains peuvent provenir du sol si le champ électrique est suffisamment puissant.

“Le courant et la puissance d’un éclair deviennent vraiment clairs une fois que le sol est connecté au nuage”, a déclaré Houard.

Le laser guide l’un de ces précurseurs, le rendant “beaucoup plus rapide que les autres – et plus droit”, a-t-il déclaré.

“Il sera alors le premier à se connecter au cloud avant qu’il ne s’allume.”

Cela signifie qu’en théorie, cette technique pourrait être utilisée non seulement pour chasser la foudre, mais pour la déclencher en premier lieu.

Cela pourrait permettre aux scientifiques de mieux protéger les installations stratégiques, telles que les aéroports ou les rampes de lancement de fusées, en déclenchant des frappes au moment de leur choix.

En pratique, cela nécessiterait une conductivité élevée dans le plasma du laser, ce que les scientifiques ne pensent pas encore maîtriser.

