Des scientifiques utilisent des micro-organismes pour produire du plastique et des polymères à partir de dioxyde de carbone

Le changement climatique a été la plus grande préoccupation menaçant l’existence même des humains et d’autres espèces sur Terre. Bien qu’il y ait eu de plus en plus de voix pour travailler sur des moyens de contrôler la détérioration rapide de l’environnement, nous avons encore un long chemin à parcourir. L’un des principaux contributeurs à ce problème est la production de gaz à effet de serre, en particulier de dioxyde de carbone, qui épuise l’équilibre de notre atmosphère. Du CO2 est produit chaque fois qu’une matière première d’origine fossile est brûlée et notre dépendance aux combustibles fossiles en a fait un problème menaçant.

La concentration de CO2 dans notre atmosphère est passée de 280 ppm au milieu du 19e siècle à 440 parties par million. Cependant, une invention récente de méthode par des scientifiques de la Fraunhofer Society, en Allemagne, pourrait être un moyen possible de réduire les émissions de CO2. Selon azom.com, les scientifiques ont proposé une méthode pour convertir le CO2 en plastique en utilisant des micro-organismes.

Cette conversion du gaz en plastique implique un processus en deux étapes. Dans la première étape, le CO2 est utilisé pour produire de l’acide formique et du méthanol qui sont ensuite convertis en blocs de construction pour les polymères de la deuxième étape.

Jetant plus de lumière à ce sujet, le Dr Jonathan Fabarius, scientifique senior en biocatalyseurs, Fraunhofer IGB, a déclaré qu’ils avaient utilisé deux approches dans le processus. Premièrement, la catalyse chimique hétérogène, par laquelle ils convertissent le CO2 en méthanol à l’aide d’un catalyseur. Deuxièmement, l’électrochimie, par laquelle ils produisent de l’acide formique à partir du CO2.

Le processus s’est alors appuyé sur la combinaison d’outils biotechnologiques en particulier la fermentation a incité mon micro-organisme. En termes simples, le CO2 est d’abord utilisé pour générer de l’acide formique et du méthanol, puis ce produit est envoyé à des micro-organismes qui en retour le convertissent en produits supplémentaires comme un polymère.

La méthode traditionnelle qui jusqu’à présent a été utilisée pour faciliter cette conversion nécessitait une grande quantité d’énergie et de solvant toxique. Cependant, cette nouvelle technologie peut effectuer la même tâche dans un environnement doux et économe en énergie.

