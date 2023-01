Des scientifiques travaillent sur un vaccin COVID que vous pouvez boire

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

Et si vous pouviez boire votre vaccin COVID-19 au lieu de retrousser votre manche ? Pas d’aiguille – juste un “swish and swallow”, et votre nouvelle immunité est en bas de la trappe.

Vous pourrez peut-être le faire dans les deux prochaines années, alors que les chercheurs étendent leur attention sur les vaccins muqueux, qui comprennent les vaccins nasaux ainsi que les vaccins oraux « swish and swallow » tels que QYNDR, qui a terminé son essai clinique de phase 1 et attend actuellement sur plus de financement pour mener les essais plus détaillés et avancés qui pourraient réellement mettre le vaccin sur le marché.

Le vaccin QYNDR est prononcé “plus doux”, car c’est une manière plus douce d’administrer un vaccin, déclare Kyle Flanigan, fondateur du fabricant de QYNDR, US Specialty Formulations. Les résultats prometteurs des essais cliniques de la Nouvelle-Zélande offrent l’espoir que QYNDR sera une option viable pour la protection contre la série de variantes COVID-19 en circulation. Les résultats n’ont pas encore été évalués par des pairs.

“Il est vraiment difficile de faire survivre un vaccin à travers votre système digestif”, a déclaré Flanigan. “Nous avons pu comprendre comment faire passer un vaccin dans l’estomac et dans l’intestin et le rendre efficace et induire la réponse appropriée.”

Mais afin de le faire passer aux essais cliniques supplémentaires nécessaires pour l’examiner et le commercialiser, ils ont besoin d’un financement d’investisseurs. Cette semaine, Flanigan était à San Francisco au Conférence JP Morgan sur les soins de santé essayer d’obtenir ce financement.

Algi Febri Sugita/SOPA Images/LightRocket via Getty Images



Quand on parle de vaccins COVID-19, on a tendance à parler des mêmes grands noms : Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Mais dans le monde entier, les chercheurs se frayent un chemin avec de nouveaux noms et de nouvelles formes de vaccins, comme les vaccins nasaux qui ont récemment été déployé en Chine et en Inde. Comme le rapporte Nature, les chercheurs attendent toujours des données pour confirmer si les vaccins muqueux “tiennent” leur promesse d’arrêter les infections. Mais s’ils rivalisent sur le front des infections, ils pourraient être la nouvelle génération de vaccins contre le COVID-19.

COVID-19 est toujours là et mortel – bien qu’il cause beaucoup moins de dégâts (environ 400 décès par jour) par rapport au pic de janvier 2021, lorsque des milliers de personnes étaient mourir par jour selon les données des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Les vaccins et les doses de rappel restent disponibles et protègent contre les maladies graves pour ceux qui souhaitent les prendre. Certains traitements, dont l’antiviral Paxlovid, sont toujours disponibles pour empêcher les personnes à haut risque de tomber vraiment malades, de tomber vraiment malades. Cela signifie que pour la plupart des gens, un résultat positif au test COVID-19 ne signifie pas la même chose aujourd’hui qu’en août 2020 ou à l’hiver 2021.

Les scientifiques espèrent que les vaccins muqueux protégeront non seulement contre les maladies graves et la mort, comme le révolutionnaire Les vaccins à ARNm et les rappels se sont avérés efficaces à maintes reprises, mais ils préviennent également les infections. Cependant, ils auront besoin d’un ensemble de preuves derrière eux, ce qui nécessite de l’attention et de l’argent.

Un vaccin que vous avalez, et ceux que vous pouvez inhaler

Les vaccins muqueux sont différents des types de vaccins traditionnels car ils pénètrent à travers nos membranes muqueuses, soit dans la muqueuse qui tapisse notre nez (comme dans le vaccin nasal COVID-19 très discuté), soit dans notre intestin (comme dans un vaccin en suspension orale, comme QYNDR). En raison des différents types d’immunité qu’ils produisent et du fait qu’ils commencent là où le virus pénètre dans notre corps, les vaccins muqueux ont été soutenus comme des options viables, voire favorables, pour lutter contre les infections au COVID-19.

Alors que les vaccins que nous avons sur le marché aux États-Unis – Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson – ont été extrêmement efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19, ils ne sont pas aussi bons que de fournir une infection protection, ou la capacité du vaccin à vous empêcher d’être testé positif, en particulier avec les souches actuelles. (Un de critiques de la messagerie publique auxquelles le CDC a été confronté plus tôt dans la pandémie, il semblait suggérer que les personnes vaccinées ne pouvaient pas attraper le COVID-19, au lieu de laisser l’accent sur le fait que les vaccins préviennent les maladies graves et la mort. une nouvelle méthode pourrait renouveler une partie de la protection contre les infections que nous avons vue au début de la pandémie, lorsque les souches ancestrales du virus étaient encore présentes.

Le Dr Amesh Adalja, médecin spécialiste des maladies infectieuses et chercheur principal à la Johns Hopkins Bloomberg School of Medicine, a déclaré qu’un nouveau type de réponse immunitaire et une meilleure protection contre les infections – comme ce qui est induit par les vaccins muqueux – sont ce que les gens rechercheront pour les futurs vaccins.

“Cela génère un type différent de réponse immunitaire, y compris différents anticorps”, a déclaré Adalja, en référence à la façon dont les vaccins muqueux fournissent une immunité, ajoutant qu’il y a “une justification” pour les poursuivre.

Quand nous aurons ces nouveaux vaccins

La FDA a autorisé la mise sur le marché de vaccins sous autorisation d’urgence, ce qui est un processus réglementaire accéléré mais toujours rigoureux qui nécessite des données d’innocuité et d’efficacité avant que les vaccins ne soient déployés en masse. La déclaration d’urgence de santé publique est toujours active aux États-Unis, et on ne sait pas comment ou si la FDA reviendra au processus d ‘«approbation» strict plus long qu’elle exige pour les médicaments. Son comité consultatif est rendez-vous fin janvier pour discuter des futures vaccinations contre la COVID-19. Entre autres choses, le panel devrait discuter du calendrier des futures doses de rappel et des personnes qui devraient recevoir ces doses de rappel.

En termes de vaccins muqueux, il existe des vaccins nasaux sur le marché en Chine et en Inde, bien qu’ils ne soient pas utilisés depuis aussi longtemps que les formes traditionnelles et qu’ils aient moins de données d’efficacité. Mais de tels vaccins créés à l’étranger et introduits aux États-Unis pourraient avoir les meilleures chances d’être dédouanés.

“La voie la plus claire serait de voir des données sur ceux qui sont déjà sur le marché en dehors des États-Unis”, a déclaré Adalja.

Eugène Mymrin/Getty Images



Ce qui est encore inconnu

Il est pratiquement impossible de prédire la prochaine version d’omicron – si elle sera meilleure ou la même à être neutralisée par nos traitements. Les vaccins qui franchissent le processus réglementaire de la FDA auront besoin de données scientifiques et de bonnes données pour soutenir leur utilisation, ce qui nécessite de la recherche et de l’argent. Pour qu’un vaccin remplisse les chaussures géantes que les vaccins à ARNm ont laissées sur le système de santé, ses créateurs pourraient avoir besoin de prouver qu’il offre une meilleure protection contre l’infection, selon Adalja.

“Les avantages des vaccins à ARNm étaient leur rapidité, et il faudra un certain temps pour que ces autres technologies les dépassent”, a-t-il déclaré.

Une partie de ce qui a donné aux sociétés de vaccins dominantes leur avantage rapide était le fait qu’elles faisaient partie du programme Operation Warp Speed ​​​​financé par le gouvernement créé pour sortir les vaccins COVID-19 et protéger les gens dès que possible. Mais le coût sera un problème une fois que l’état “d’urgence” de la pandémie aura expiré. PDG de Moderna dit au Wall Street Journal plus tôt cette semaine qu’il envisage de fixer le prix de son vaccin COVID-19 entre 110 $ et 130 $ par dose.

Moderna n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

