L’Administration nationale des océans et de l’atmosphère a annoncé mercredi qu’une équipe de scientifiques avait transporté 47,2 tonnes de débris marins hors du monument national marin de Papahānaumokuākea dans l’océan Pacifique Nord.

Un équipage de 12 personnes, qui a terminé leur expédition sur 24 jours, comprenait du personnel de la NOAA Fisheries, de la Division des forêts et de la faune de l’État, du US Fish and Wildlife Service et du Centre de recherche sur les débris marins de l’Université du Pacifique d’Hawaï.

Le monument national marin de Papahānaumokuākea est la plus grande zone de conservation contiguë entièrement protégée des États-Unis, englobant une superficie plus grande que tous les parcs nationaux du pays réunis, selon le site Web du monument national.

Le monument se trouve dans le nord de l’océan Pacifique et est entouré de ce que l’on appelle le Great Pacific Garbage Patch – un énorme gyre de plastique flottant et d’autres débris qui circulent dans les courants océaniques. Les îles agissent comme un peigne qui rassemble les débris sur ses plages autrement immaculées.

«C’est le seul problème critique auquel la faune de Papahānaumokuākea est confrontée et sur lequel nous pouvons vraiment faire quelque chose.» Le chef de projet Kevin O’Brien a déclaré dans un communiqué de presse. «Il y a tellement de choses à aimer dans cet endroit incroyable. Si nous ne sommes pas là-haut pour nettoyer cette menace, personne ne l’est. «

Des phoques moines hawaïens en voie de disparition, des tortues de mer vertes menacées, des oiseaux de mer et d’autres espèces sont régulièrement trouvés empêtrés dans des engins de pêche abandonnés à Papahānaumokuākea, selon le communiqué.

Le transport de 47,2 tonnes, soit environ 94 400 livres, était composé de ces engins de pêche abandonnés – appelés filets fantômes – et de plastiques océaniques. L’équipe a enlevé les débris de l’île Laysan, de l’île Lisianski, de l’atoll Midway, des bancs de frégates françaises et de l’atoll de Kure.

Selon une étude publiée en 2018 dans Scientific Reports, les filets fantômes représentent au moins 46% du Great Pacific Garbage Patch. La majeure partie sera incinérée et utilisée pour alimenter des centaines de maisons d’Oahu, a indiqué le communiqué de presse.

Le premier jour de la mission, l’expédition a sauvé une femelle phoque moine hawaïenne de quatre ans d’un filet de pêche enroulé autour de son cou.

«Ce succès nous a motivés à travailler aussi dur que possible pour éliminer tous les débris que nous pouvions lors de cette expédition», a déclaré O’Brien.

Pendant toute la mission, ils ont démêlé un phoque moine hawaïen, trois poussins albatros à pieds noirs et une grande frégate. Ils ont également nettoyé environ 10 miles linéaires d’habitat riverain.

L’équipe a fait la chronique de leur expédition sur les réseaux sociaux.

« Au cours de mes 14 années passées à [the island monument], Je n’ai jamais vu autant de filets concentrés dans une si petite zone « , a déclaré O’Brien sur Instagram. » Filet après filet après filet nous ont accueillis alors que nous descendions la plage. «

Les militants écologistes mettent en garde contre la pollution des océans depuis des années. Un rapport des Nations Unies de 2018 a révélé qu’environ 13 millions de tonnes métriques de plastique polluent l’océan chaque année. Cette pollution peut nuire à la biodiversité, à l’économie et à la santé, selon le rapport de l’ONU.

Un rapport publié en 2016 par le Forum économique mondial et la Fondation Ellen MacArthur a déclaré que la quantité de plastique déversée dans l’océan passera à quatre camions à ordures par minute, et que les océans sont sur la bonne voie pour avoir plus de plastique que de poisson dans le monde. océans d’ici 2050.

Contribuant: Ryan W. Miller, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press