Des scientifiques tombent sur un cimetière de requins au fond de l’océan Indien

Au fond de l’océan Indien, à plus de 17 000 pieds de profondeur, se trouve un cimetière de requins. Le cimetière d’élasmobranches, découvert en octobre par des scientifiques à bord d’un navire de recherche australien, contenait plus de 750 dents de requin fossilisées, représentant à la fois des requins modernes et anciens.

La découverte surprenante a été faite lors d’une enquête au chalut menée à bord du RV Investigator, un navire de recherche exploité par l’agence scientifique nationale australienne, l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, ou le CSIRO. Un immense chalut a été traîné le long du fond de l’océan, rassemblant l’abondance de dents pointues d’une variété d’espèces, dans le parc marin entourant les îles Cocos (Keeling).

Le parc marin couvre une superficie de plus de 180 000 milles carrés de l’océan Indien, situé à l’ouest de l’Australie et de l’Indonésie. Il a été créé, avec le parc marin de l’île Christmas, le 20 mars par le gouvernement australien. Ensemble, les parcs marins couvrent une superficie environ deux fois la taille de le parc marin de la Grande Barrière de Corail.

Les requins, étant en grande partie constitués de cartilage, ne laissent pas derrière eux des squelettes magnifiquement préservés lorsqu’ils meurent. Généralement, les seuls vestiges sont les dents et les écailles. Les scientifiques utilisent ces restes pour comprendre la biodiversité de l’océan, passée et présente — les fossiles sont essentiellement des fenêtres sur le passé. Ils fournissent également un moyen de comprendre les types d’espèces dans la région dans l’histoire plus récente.

La nécropole du monde souterrain récemment découverte est étonnante en raison de l’abondance des mordeurs fossilisés. Glenn Moore, conservateur des poissons au Western Australian Museum, a déclaré que le nombre de dents trouvées dans une zone relativement petite était “étonnant”.

Musées Victoria/Ben Healley.



Moore est actuellement à bord du RV Investigator alors qu’il entreprend un voyage juste au large de la côte ouest de l’Australie dans le parc marin de Gascoyne. Il note que des dents de requin ont également été trouvées lors de ce voyage, mais pas dans le genre de chiffres observés lors du voyage aux îles Cocos (Keeling).

Ce voyage a été extrêmement fructueux, mais le RV Investigator a également fait des découvertes importantes à Gascoyne.

“Au début du voyage, nous avons recueilli un remarquable petit requin rayé”, a déclaré Will White, un expert des requins au CSIRO, dans un communiqué de presse.

Le requin (représenté dans l’image principale) est nouveau pour la science et sera utilisé pour décrire l’espèce. D’après son apparence, on pense qu’il fait partie de la famille des requins généralement inoffensifs connus sous le nom de barbottes.

Selon le scientifique en chef du voyage actuel, John Keesing, les récentes escapades en mer du RV Investigator regorgent d’espèces qui n’ont jamais été vues auparavant.

“On estime qu’environ un tiers des espèces collectées lors de récents voyages d’étude de la biodiversité sur RV Investigator pourraient être nouvelles pour la science”, a-t-il déclaré.

Les relevés interviennent à un moment particulièrement important pour la biodiversité. Cette semaine, les dirigeants mondiaux se réunissent à Montréal lors de la grande conférence des Nations Unies sur la biodiversité, la COP15. La conférence tentera de fixer un cap pour la protection du monde naturel au cours de la prochaine décennie, en établissant comment les nations peuvent protéger la vie animale et végétale sur terre et dans les mers. Car si un cimetière de requins au fond de l’océan certainement des sons cool, un océan plein de fantômes ne l’est pas.