Des scientifiques testeront un traitement à base d’ARNm anti-cancer

Pour conserver l’IL-12 à l’intérieur des tumeurs, les scientifiques de Strand ont conçu un ensemble d’instructions appelé circuit génétique qui indique à l’ARNm de produire la protéine inflammatoire uniquement lorsqu’il détecte le microenvironnement tumoral. Le circuit est conçu pour détecter les niveaux de microARN, des molécules qui régulent naturellement l’expression des gènes et émettent des signatures différentes dans les cellules cancéreuses par rapport aux cellules saines. Le circuit génétique ordonne à l’ARNm de s’autodétruire s’il va ailleurs que sa cible prévue.

“Nous avons conçu l’ARNm de manière à ce qu’il s’éteigne s’il va dans un endroit où nous ne voulons pas qu’il se trouve”, explique Becraft.

Strand cible initialement les tumeurs faciles à atteindre, notamment le mélanome et le cancer du sein, pour prouver que l’approche fonctionne et est sûre. Dans cet essai, les médecins injecteront l’ARNm directement dans les tumeurs, puis vérifieront à quel point l’effet est localisé. À l’avenir, Strand envisage de pouvoir effectuer des infusions de son ARNm programmé à l’échelle du corps pour traiter des tumeurs dans des endroits plus éloignés. L’idée est que la thérapie s’activerait sélectivement dans certaines cellules et tissus.

Philip Santangelo, chercheur en ARNm au Winship Cancer Institute de l’Université Emory, affirme que l’approche programmable de Strand présente des avantages, même en l’injectant sur le site d’une tumeur. « Si le médicament sort de la tumeur lorsque vous l’injectez, alors au moins [its effect] sera probablement limité à la tumeur », dit-il.

L’IL-12 peut être mesurée à partir du sang, les enquêteurs pourront donc effectuer une prise de sang et s’assurer que la protéine n’y est pas présente. Strand prévoit également de surveiller la protéine dans divers organes pour voir où elle aboutit. Si la thérapie fonctionne comme prévu, ils ne devraient trouver la protéine nulle part en dehors de la tumeur.

Mais comme les circuits informatiques, les circuits génétiques peuvent parfois commettre des erreurs, explique Ron Weiss, professeur de génie biologique au MIT, cofondateur de Strand et qui agit désormais en tant que conseiller. “Si votre circuit génétique fait une erreur une fois sur dix, vous ne voulez pas l’utiliser comme thérapie”, dit-il. “S’il fait une erreur une fois tous les millions de fois, c’est plutôt bien.”

L’essai de Strand et d’autres premières tentatives sur ce type de circuits génétiques permettront de voir à quel point ils fonctionnent bien. “L’idée est que les circuits génétiques peuvent réellement avoir un impact significatif sur la sécurité et l’efficacité”, explique Weiss.

Weiss a été le pionnier de l’idée des circuits génétiques, dont les premiers étaient basés sur l’ADN. Lorsque Becraft a commencé ses études supérieures en 2013, il a rejoint le laboratoire de Weiss pour travailler sur les circuits génétiques de l’ARNm. À l’époque, de nombreux scientifiques doutaient encore du potentiel de l’ARNm.

Weiss imagine désormais pouvoir utiliser des circuits génétiques pour programmer des actions de plus en plus sophistiquées afin de créer des thérapies très précises. “Cela commence vraiment à ouvrir la porte à la création de thérapies dont la sophistication peut correspondre à la complexité sous-jacente de la biologie.”