Des scientifiques testent des médicaments pour faire repousser une jambe amputée

Un groupe de chercheurs a réussi à faire repousser des membres fonctionnels chez les grenouilles

Un groupe de scientifiques a été en mesure de relancer les processus de régénération chez les grenouilles africaines à griffes avec un bioréacteur portable infusé d’un mélange de médicaments, selon une nouvelle étude publiée mercredi par la revue Science Advances.

L’étude a été réalisée par des scientifiques de l’Université Tufts et de l’Institut Wyss de l’Université Harvard, et a impliqué environ 115 grenouilles africaines à griffes (Xenopus laevis). Contrairement à certains autres amphibiens, comme les salamandres, qui peuvent régénérer complètement les membres perdus, les grenouilles ont un potentiel de régénération limité.

Les grenouilles, dont la patte arrière droite a été amputée, ont été séparées en trois groupes, le groupe témoin ne recevant aucun traitement. Un autre groupe a reçu un dispositif de bioréacteur portable développé par l’équipe de recherche plus tôt, appelé BioDome. Le dispositif est un manchon régénératif en silicone, avec sa couche interne contenant de la soie de vers à soie, transformée en un polymère appelé hydrogel.

Le troisième groupe a également reçu le BioDome, mais a été infusé avec un cocktail de cinq médicaments en plus de cela. Chaque médicament avait un objectif différent, allant de la réduction de l’inflammation au ralentissement du développement du tissu cicatriciel, en passant par le démarrage de la croissance des nerfs et des vaisseaux sanguins. L’appareil n’a été installé que pendant une période de 24 heures, après quoi les grenouilles ont été observées pendant 18 mois par les scientifiques.

Alors que le groupe de contrôle a développé une « pointe » de base – une longue souche sans relief, les grenouilles avec le BioDome ont développé des pointes plus longues et plus sensibles. Les grenouilles chanceuses qui ont reçu le dispositif infusé de drogue ont pu développer un membre fonctionnel.

« Les nouveaux membres avaient une structure osseuse étendue avec des caractéristiques similaires à la structure osseuse d’un membre naturel, un complément plus riche de tissus internes, y compris des neurones, et plusieurs » orteils « se sont développés à partir de l’extrémité du membre, bien que sans le soutien de l’os sous-jacent », a déclaré l’Université Tufts dans un communiqué de presse.

Le membre repoussé semblait être entièrement fonctionnel, les amphibiens l’utilisant pour nager, pousser et s’orienter dans l’eau. « Aucun de nous ne peut dire ce que ça fait d’être une grenouille [with a new limb], mais d’après ce que nous pouvons mesurer, il n’y avait pas de différence par rapport à un membre non blessé », Michael Levin, un scientifique de l’Université Tufts, a déclaré.

Avec le succès des recherches menées sur les grenouilles, les scientifiques prévoient maintenant de déplacer leurs efforts vers les mammifères, qui ont généralement des capacités de régénération inférieures à celles des amphibiens. « Nous testerons ensuite comment ce traitement pourrait s’appliquer aux mammifères », Levin a révélé.