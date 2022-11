Des scientifiques tentent de renforcer la Grande Barrière de Corail dans un monde plus chaud

KONOMIE ISLAND, Australie (AP) – Sous les eaux turquoises au large des côtes australiennes se trouve l’une des merveilles naturelles du monde, une jungle arc-en-ciel sous-marine grouillante de vie qui, selon les scientifiques, montre certains des signes les plus clairs du changement climatique à ce jour.

La Grande Barrière de Corail, battue mais pas brisée par les impacts du changement climatique, inspire autant l’espoir que l’inquiétude alors que les chercheurs se précipitent pour comprendre comment elle peut survivre à un monde qui se réchauffe. Les autorités tentent de gagner du temps sur le récif en combinant les connaissances anciennes avec les nouvelles technologies. Ils étudient la reproduction des coraux dans l’espoir d’accélérer la repousse et de l’adapter à des mers plus chaudes et plus agitées.

Les vagues de chaleur sous-marines et les cyclones provoqués en partie par les émissions de gaz à effet de serre ont dévasté certains des 3 000 récifs coralliens qui composent la Grande Barrière de Corail. La pollution encrasse ses eaux, et des épidémies d’étoiles de mer couronne d’épines ont ravagé ses coraux.

Les chercheurs affirment que le changement climatique met déjà à l’épreuve la dynamique superstructure marine et tout ce qui en dépend – et que d’autres destructions sont à venir.

« C’est un signal clair du changement climatique. Cela va se reproduire encore et encore », a déclaré Anne Hoggett, directrice de la station de recherche de Lizard Island, à propos des dommages continus causés au récif par des tempêtes plus fortes et des vagues de chaleur marines. “Ça va être des montagnes russes.”

Des milliards d’animaux microscopiques appelés polypes ont construit ce colosse à couper le souffle de 1 400 milles de long qui est visible de l’espace et peut-être un million d’années. Il abrite des milliers d’espèces végétales et animales connues et possède une industrie touristique annuelle de 6,4 milliards de dollars.

« Les coraux sont les ingénieurs. Ils construisent un abri et de la nourriture pour d’innombrables animaux », a déclaré Mike Emslie, responsable du programme de surveillance à long terme du récif à l’Institut australien des sciences marines.

L’équipe d’Emslie a vu les catastrophes s’aggraver et frapper de plus en plus fréquemment au cours de 37 années d’enquêtes sous-marines.

Les vagues de chaleur de ces dernières années ont poussé les coraux à expulser d’innombrables organismes minuscules qui alimentent les récifs par photosynthèse, provoquant la perte de couleur ou de “blanchiment” des branches. Sans ces algues, les coraux ne poussent pas, peuvent devenir cassants et fournir moins aux quelque 9 000 espèces dépendantes des récifs. Les cyclones des douze dernières années ont détruit des hectares de coraux. Chacune de ces catastrophes était une catastrophe historique à part entière, mais sans le temps de récupérer entre les événements, le récif ne pouvait pas repousser.

Cependant, lors de la dernière vague de chaleur, l’équipe d’Emslie à l’AIMS a remarqué que de nouveaux coraux poussaient plus rapidement que prévu.

“Le récif n’est pas mort”, a-t-il déclaré. “C’est un système incroyable, beau, complexe et remarquable qui a la capacité de se rétablir s’il en a l’occasion – et la meilleure façon de lui donner une chance est de réduire les émissions de carbone.”

La première étape du plan gouvernemental de restauration des récifs consiste à mieux comprendre le cycle de vie énigmatique du corail lui-même.

Pour cela, des dizaines de chercheurs australiens prennent la mer à travers le récif lorsque les conditions sont propices à la reproduction lors d’un frai qui est le seul moment de l’année où les polypes coralliens se reproduisent naturellement lorsque l’hiver se réchauffe au printemps.

Mais les scientifiques disent que c’est trop lent si les coraux doivent survivre au réchauffement climatique. Ils enfilent donc un équipement de plongée pour recueillir les œufs de corail et le sperme pendant le frai. De retour dans les laboratoires, ils testent des moyens d’accélérer le cycle de reproduction des coraux et de stimuler les gènes qui survivent à des températures plus élevées.

L’un de ces laboratoires, un ferry transformé en “barge de science-fiction”, flotte au large de l’île de Konomie, également connue sous le nom de North Keppel Island, à deux heures de bateau du continent dans l’État du Queensland.

Un récent après-midi venteux, Carly Randall, qui dirige le programme de restauration des coraux AIMS, se tenait au milieu de seaux remplis de spécimens de coraux et de technologies expérimentales de plantation de coraux. Elle a déclaré que le plan à long terme est de faire pousser “des dizaines à des centaines de millions” de bébés coraux chaque année et de les planter à travers le récif.

Randall l’a comparé à la plantation d’arbres avec des drones mais sous l’eau.

Ses collègues de l’AIMS ont réussi à élever des coraux dans un laboratoire hors saison, une première étape cruciale pour pouvoir introduire à grande échelle des adaptations génétiques comme la résistance à la chaleur.

Les ingénieurs conçoivent des robots pour s’adapter à un vaisseau-mère qui déploierait des drones sous-marins. Ces drones attachaient des coraux génétiquement sélectionnés au récif avec des clips en forme de boomerang. Les coraux dans des cibles spécifiques amélioreront les “processus de récupération naturelle” du récif, ce qui finira par “supprimer le travail que nous avons fait pour le maintenir malgré le changement climatique”, a-t-elle déclaré.

L’Australie a récemment été frappée par des incendies de forêt, des inondations et des cyclones historiques exacerbés par l’instabilité climatique.

Cela a entraîné un changement politique dans le pays alors que les électeurs sont de plus en plus préoccupés par le changement climatique, aidant à balayer le nouveau leadership national lors des élections fédérales de cette année, a déclaré Bill Hare, PDG de Climate Analytics.

L’ancien premier ministre du pays, Scott Morrison, était un conservateur qui a été réprimandé pour avoir minimisé la nécessité de lutter contre le changement climatique.

Le nouveau gouvernement de centre-gauche d’Anthony Albanese a adopté une législation visant à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050 et inclut des réductions de gaz à effet de serre de 43 % d’ici 2030. L’Australie est l’un des plus grands exportateurs mondiaux de charbon et de gaz naturel liquéfié, et est à la traîne des grands industriels objectifs d’émissions des pays.

Le nouveau gouvernement a bloqué l’ouverture d’une centrale au charbon près de la Grande Barrière de Corail, mais a récemment accordé de nouveaux permis à d’autres centrales au charbon.

Il poursuit également ses investissements pour renforcer la capacité naturelle du récif à s’adapter au réchauffement climatique rapide.

Le récif de taille italienne est géré comme un parc national par la Great Barrier Reef Marine Park Authority.

Le scientifique en chef de la GBRMPA, David Wachenfeld, a déclaré que “malgré les impacts récents du changement climatique, la Grande Barrière de Corail reste un écosystème vaste, diversifié, magnifique et résilient”.

Cependant, c’est aujourd’hui, dans un monde réchauffé d’environ 1,1 degrés Celsius (2 degrés Fahrenheit).

“Alors que nous approchons de deux degrés (Celsius) et certainement que nous les dépassons, nous perdrons les récifs coralliens du monde et tous les avantages qu’ils procurent à l’humanité”, a déclaré Wachenfeld. Il a ajouté qu’abritant plus de 30 % de la biodiversité marine, les récifs coralliens sont essentiels aux moyens de subsistance de centaines de millions de personnes partout dans les tropiques.

Le récif fait “partie de l’identité nationale des Australiens et revêt une importance spirituelle et culturelle énorme pour nos peuples des Premières Nations”, a déclaré Wachenfeld.

Après avoir été longtemps maltraités et négligés par le gouvernement fédéral, les groupes autochtones jouent désormais un rôle croissant dans la gestion du récif. Le gouvernement demande leur permission pour des projets là-bas et embauche des communautés pour l’étudier et le réparer.

Plusieurs membres des communautés Yirrganydji et Gunggandji travaillent comme guides, gardes marins et chercheurs sur des projets de protection et de restauration des récifs.

Après avoir plongé dans des eaux turquoises regorgeant de poissons et de coraux vibrants, Tarquin Singleton a déclaré que son peuple garde des souvenirs vieux de plus de 60 000 ans de ce «pays de la mer» – y compris les changements climatiques précédents.

“Cette connexion est ancrée dans notre ADN”, a déclaré Singleton, qui est originaire du peuple Yirrganydji de la région de Cairns. Il travaille maintenant comme agent culturel avec Reef Cooperative, une coentreprise d’agences de tourisme, du gouvernement et de groupes autochtones.

“Utiliser cela aujourd’hui peut en fait préserver ce que nous avons pour les générations futures.”

Le peuple Woppaburra originaire des îles Konomie et Woppa a à peine survécu à la colonisation australienne. Maintenant, ils forgent un nouveau type d’unité “d’une manière qui ne se produirait pas normalement” en partageant des histoires orales anciennes et en travaillant sur des navires de recherche, a déclaré Bob Muir, un aîné autochtone travaillant comme agent de liaison communautaire avec l’AIMS.

Pour l’instant, l’élevage et la plantation de coraux à l’échelle du récif relèvent de la science-fiction plausible. Il est trop cher maintenant d’augmenter les niveaux nécessaires pour “acheter le temps du récif” alors que l’humanité réduit les émissions, a déclaré Randall.

Mais elle a dit que d’ici 10 à 15 ans, les drones pourraient être dans l’eau.

Mais Randall prévient que les robots, les fermes coralliennes et les plongeurs qualifiés “ne fonctionneront absolument pas si nous ne maîtrisons pas les émissions”.

“C’est l’un des nombreux outils de la boîte à outils en cours de développement”, a-t-elle déclaré. “Mais à moins que nous ne parvenions à contrôler les émissions, nous n’avons pas beaucoup d’espoir pour l’écosystème récifal.”

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment et Sam McNeil sur Twitter @stmcneil

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Sam Mcneil, Associated Press