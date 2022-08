Des scientifiques tentent de « faire disparaître » le tigre de Tasmanie en Australie

Axel Newton, chercheur à l’Université de Melbourne et membre fondateur du laboratoire de recherche sur la restauration génomique intégrée Thylacine, extrait des lignées cellulaires humaines, murines et marsupiales cryogéniquement congelées de leur stockage d’azote liquide. (Alana Holmberg/Oculi pour le Washington Post)

MELBOURNE, Australie – Le scientifique a fouillé dans une enceinte du bâtiment des biosciences de l’Université de Melbourne et en a sorti un dunnart – un marsupial de la taille d’une souris avec d’énormes yeux noirs d’encre. Il a verrouillé ses dents sur le doigt du biologiste du développement Stephen Frankenberg. Frankenberg l’a remis en place et il a détalé dans sa maison de cartons d’œufs et d’herbes indigènes.

La petite créature semble un candidat improbable pour le parent vivant le plus proche d’un prédateur au sommet. Mais cela pourrait être la clé pour ramener le thylacine – également appelé tigre de Tasmanie – de l’extinction.

L’enceinte fait partie du nouveau laboratoire de recherche sur la restauration génétique intégrée de la thylacine (TIGRR) de l’université. Une équipe de généticiens dirigée par le professeur de biosciences Andrew Pask tente de faire du concept de « désextinction » une réalité. Au cours de la prochaine décennie, ils prévoient d’utiliser l’édition de gènes pour transformer une cellule de dunnart en une cellule de thylacine et amener la créature morte depuis longtemps dans le monde d’aujourd’hui.

Le but invite à une référence évidente. Ça ne dérange pas Pask.

“J’adore Jurassic Park !” il a dit. “Je l’aime.” Il garde dans son bureau une figurine en boîte de John Hammond, le personnage du film de 1993 qui crée le parc malheureux des dinosaures disparus.

Les critiques qualifient les projets de désextinction de folies coûteuses qui détournent l’attention du véritable travail de conservation et qui pourraient avoir des conséquences imprévues. Mais Pask, contrairement au Hammond fictif, dit qu’il a la philosophie d’un défenseur de l’environnement. L’Australie a le taux d’extinction de mammifères le plus rapide au monde, principalement en raison d’espèces envahissantes telles que les renards et les chats sauvages, et de l’évolution des schémas de feux de forêt. Il espère que les avancées scientifiques qui seront nécessaires pour restaurer le thylacine aideront les animaux en voie de disparition qui s’accrochent encore à la survie.

« Quand les gens disent : ‘N’avons-nous rien appris de Jurassic Park ?’ – eh bien, c’est très différent de ramener un vélociraptor à un thylacine », a-t-il déclaré.

L’espèce disparue préférée de Pask était originaire de l’île de Tasmanie. Le thylacine ressemblait un peu à un petit loup avec un dos rayé distinctif, des mâchoires qui s’ouvraient à 90 degrés et une poche sur le ventre, comme celle d’un kangourou, pour transporter les petits. Le dernier individu connu, nommé Benjamin, est mort dans un zoo de Hobart en 1936.

Voici le plan pour le ramener : Tout d’abord, transformez les cellules de dunnart en cellules de thylacine en utilisant la technologie d’édition de gènes. Utilisez ensuite les cellules de thylacine pour créer un embryon, soit dans une boîte de Pétri, soit dans l’utérus d’un animal vivant. Implantez l’embryon dans un marsupial femelle tel qu’un quoll et regardez le quoll donner naissance à un bébé thylacine. Lorsque le bébé est assez vieux pour quitter la poche de quoll, élevez-le jusqu’à l’âge adulte. Répétez et établissez une population saine, dans le but de libérer des thylacines dans la nature.

“C’est certainement faisable”, a déclaré Owain Edwards, chef du groupe Environmental Synthetic Genomics à l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth, qui n’est pas impliqué dans le projet. “Absolument. Ce qu’ils proposent de faire peut être fait. Ce qui n’est encore clair pour personne, c’est : qu’en résultera-t-il exactement ? Parce que ce ne sera jamais un pur thylacine.

L’édition de gènes est différente d’un autre processus ancré dans l’imagination du public : le clonage. Contrairement au clonage, la cellule résultant des travaux du laboratoire TIGRR ne contiendrait pas une copie exacte d’un génome de thylacine. Ce serait un hybride mi-dunnart, mi-thylacine. “Je ne sais pas si ce sera 99% de thylacine ou 99,99% de thylacine ou 78% de thylacine”, a déclaré Pask. « Nous pourrons ramener quelque chose.

L’approche est similaire à un effort américain pour déséteindre le mammouth laineux en éditant l’ADN d’éléphant. La société impliquée dans ce projet, Colossal Biosciences, a annoncé en août qu’elle s’associait aux chercheurs de Melbourne pour faire revivre la thylacine.

Paul Thomas, un biologiste moléculaire de l’Université d’Adélaïde qui n’est pas non plus impliqué dans le laboratoire TIGRR, a des doutes sur la modification approfondie du génome qui serait nécessaire – il hésite à appeler cela une désextinction – sera réalisable dans la prochaine décennie . Les génomes dunnart et thylacine ont “probablement des centaines de milliers – probablement des millions – de différences”, a-t-il déclaré. “C’est une approche intéressante, mais ce sera certainement un projet long et difficile.”

Ailleurs dans le laboratoire se trouvait un rappel de l’impact que les humains ont déjà eu sur Mère Nature : le crapaud de canne. Bruns et couverts de verrues, quatre individus venimeux regardaient hors de leur aquarium avec une torpeur qui démentait les ravages que leur espèce avait causés.

Le crapaud de canne a été introduit en Australie dans les années 1930 avec l’idée qu’il mangerait un coléoptère dévoreur de canne à sucre. Leur présence n’a eu “aucun effet” sur le coléoptère, a déclaré Frankenberg, mais ils ont dévasté la population animale indigène. Il y a maintenant environ 200 millions de crapauds de canne dans le pays – tellement que, dans la compétition pour la nourriture et l’absence d’autres prédateurs, ils sont devenus cannibales.

Maintenant, les scientifiques espèrent que la nouvelle technologie pourra remédier à l’erreur. L’un des projets dérivés de Frankenberg est une tentative de modification de l’ADN d’animaux indigènes pour développer une résistance au poison du crapaud de canne. Il commence par le quoll du nord, un marsupial de la taille d’un chat.

“Les espèces d’Amérique du Sud qui ont co-évolué avec le crapaud de canne pendant des millions d’années sont génétiquement résistantes à la toxine”, a-t-il déclaré. “Et on sait quel gène est responsable de cela.”

Si les quolls génétiquement modifiés ne sont pas affectés par le poison, ils sont plus susceptibles de prospérer dans la nature. “Et puis ce sont des prédateurs naturels des crapauds de canne”, a déclaré Gerard Tarulli, un autre biologiste du développement du laboratoire.

Du matériel génétique provenant de spécimens de musée pourrait être ajouté à un pool de gènes sauvages pour améliorer sa santé globale. Le laboratoire prévoit de développer une biobanque de cellules marsupiales congelées afin que les individus puissent être clonés et libérés. Un autre projet utiliserait une technologie controversée appelée forçage génétique : modifier l’ADN d’espèces indésirables telles que les renards afin qu’ils ne produisent que des descendants mâles.

“Il y a beaucoup de puissance dans cette technologie”, a déclaré Pask. “Et c’est des trucs dont nous n’avons même pas encore compris les bases pour les marsupiaux, mais nous le ferons dans ce projet.”

L’idée de se mêler de l’ADN des animaux sauvages pour les sauver ne plaît pas à tout le monde. Les scientifiques, les éthiciens et les écologistes ont soulevé des objections à l’idée de libérer des créatures génétiquement modifiées – y compris celles qui étaient autrefois éteintes – sans en comprendre pleinement les conséquences potentielles. Cam Walker, porte-parole des Amis de la Terre Australie, affirme que l’édition de gènes introduit de nouveaux risques pour les écosystèmes alors que les gens devraient se concentrer sur la préservation du monde naturel.

“Nous ne soutenons pas l’édition de gènes dans la conservation”, a-t-il déclaré. “L’ensemble du processus implique de nombreux événements aléatoires dont les résultats finaux ne peuvent pas être prédits.”

Autour du laboratoire TIGRR, un slogan préféré est « transformer la science-fiction en réalité scientifique ». Au bout du couloir du bureau de Pask, la doctorante Tiffany Morelande a pipeté des gouttelettes vertes de matériel cellulaire d’un crâne de souris dans une machine, pour le comparer avec le fonctionnement génétique d’un crâne de thylacine.

À proximité, Tarulli était assis derrière l’écran d’un puissant microscope géant dans sa propre pièce de la taille d’un placard, observant les cellules interagir avec les hormones de reproduction. En bas, Frankenberg vérifia les dunnarts. Un biologiste moléculaire du nom d’Axel Newton, en blouse blanche dans une autre section du laboratoire, a déclaré qu’il n’arrivait toujours pas à croire qu’il pouvait faire les premiers pas pour ramener un animal de l’extinction. Il a ajouté des nutriments à une collection de cellules pour les faire grandir. “C’est comme ça que ça se passe”, a-t-il dit. “Vous commencez ici.”