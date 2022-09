Des scientifiques tentent d’apprendre aux robots à rire

Quiconque a partagé un rire avec un ami sait à quel point l’humour peut être profondément lié, il va donc de soi pour notre avenir robots compagnons ont de meilleures chances de gagner notre confiance et notre affection s’ils peuvent rire avec nous. Mais juste parce qu’un le robot raconte des blagues ne signifie pas qu’il peut y répondre de manière appropriée. Un commentaire a-t-il justifié un rire de robot poli ou un rire de ventre de robot ? La bonne réponse pourrait faire la différence entre un androïde accessible et un rustre métallique.

C’est pourquoi des chercheurs japonais tentent d’apprendre aux nerds robots sans humour à rire au bon moment et de la bonne manière. Il s’avère qu’entraîner une IA à rire n’est pas aussi simple que de lui apprendre à répondre à un appel téléphonique désespéré pour annuler un abonnement. “Les systèmes qui essaient d’imiter la conversation de tous les jours ont encore du mal à savoir quand rire”, lit un étude publiée jeudi dans la revue Frontiers in Robotics and AI.

Université d’Osaka, ATR



L’étude détaille les recherches de l’équipe sur le développement d’un système conversationnel d’IA axé sur le rire partagé pour rendre le bavardage entre humains et robots plus naturel. Ils envisagent de l’intégrer aux logiciels conversationnels existants pour les robots et les agents, qui apprennent déjà à détecter les émotions et gérer la complexité ouverte comme de vagues ordres humains.

“Nous pensons que l’une des fonctions importantes de l’IA conversationnelle est l’empathie”, a déclaré Koji Inoue, professeur adjoint d’informatique à l’Université japonaise de Kyoto et co-auteur de l’étude, dans un communiqué. “La conversation est, bien sûr, multimodale, et ne se contente pas de répondre correctement. Nous avons donc décidé que l’une des façons dont un robot peut sympathiser avec les utilisateurs est de partager leur rire.”

La clé est que le système ne se contente pas de reconnaître le rire, il décide également s’il doit rire en réponse, puis choisit le bon type de rire pour l’occasion. “Le résultat le plus significatif de cet article est que nous avons montré comment nous pouvons combiner ces trois tâches en un seul robot”, a déclaré Inoue. “Nous pensons que ce type de système combiné est nécessaire pour un bon comportement de rire, pas simplement pour détecter un rire et y répondre.”

Pour recueillir des données d’entraînement sur la fréquence et les types de rires partagés, l’équipe a exploité Érica, un robot humanoïde avancé conçu par les scientifiques japonais Hiroshi Ishiguro et Kohei Ogawa, comme plate-forme pour étudier l’interaction homme-robot. Erica peut comprendre le langage naturel, a une voix humaine synthétisée et peut cligner des yeux et bouger les yeux lorsqu’elle écoute les humains parler de leurs problèmes personnels.

Les chercheurs ont enregistré un dialogue entre des étudiants masculins de l’Université de Kyoto qui discutaient à tour de rôle face à face avec Erica alors que des actrices amateurs dans une autre pièce téléopéraient le bot via un microphone. Les scientifiques ont choisi cette configuration en sachant qu’il y aurait naturellement des différences entre la façon dont les humains se parlent et la façon dont ils parlent avec les robots, même ceux contrôlés par un autre humain.

“Nous voulions, autant que possible, que le modèle de rire soit formé dans des conditions similaires à une véritable interaction homme-robot”, m’a dit Divesh Lala, chercheur à l’Université de Kyoto, un autre co-auteur de l’étude.

Université de Kyoto



Sur la base des interactions, les chercheurs ont créé quatre courts dialogues audio entre les humains et Erica, qui a été programmée pour répondre aux conversations avec différents niveaux de rire, de rien du tout à des rires fréquents en réponse à ses copains de conversation humains. Les volontaires ont ensuite évalué ces intermèdes sur l’empathie, le naturel, la ressemblance avec les humains et la compréhension. Les scénarios de rire partagé ont donné de meilleurs résultats que ceux où Erica ne rit jamais ou rit chaque fois qu’elle détecte un rire humain sans utiliser les deux autres sous-systèmes pour filtrer le contexte et la réponse.

Les chercheurs de l’Université de Kyoto ont déjà programmé leur système de rire partagé dans des robots en plus d’Erica, bien qu’ils disent que les hurlements humanoïdes pourraient encore être plus naturels. En effet, alors même que les robots deviennent de plus en plus réalistes, parfois troublant ainsiles roboticiens admettent que leur insuffler leurs propres traits humains distincts pose des défis qui vont au-delà du codage.

“Cela pourrait bien prendre plus de 10 à 20 ans avant que nous puissions enfin avoir une conversation informelle avec un robot comme nous le ferions avec un ami”, a déclaré Inoue.

Erica, inutile de le dire, n’est pas encore prête pour le circuit debout. Mais c’est intrigant de penser qu’il pourrait bientôt arriver un jour où on aura vraiment l’impression qu’elle comprend vos blagues.