Des chercheurs de l’Institut néerlandais des neurosciences (NIN) ont réalisé une percée majeure qui pourrait bientôt conduire à une restauration partielle de la vue chez les personnes aveugles à l’aide d’un implant cérébral qui stimule leur cortex optique.

Les résultats de l’équipe ont été publiés dans Science le 3 décembre et détaillent des expériences impliquant deux singes voyants avec des implants haute résolution dans leur cortex visuel.

L’idée est explorée depuis les années 1970, mais les systèmes actuels ne peuvent gérer qu’une résolution d’un petit nombre de «pixels» artificiels dans l’esprit »des participants.

L’équipe NIN, dirigée par Pieter Roelfsema, a capitalisé sur les innovations récentes dans la production d’implants et la microélectronique, ainsi que sur la nouvelle science des matériaux de pointe, pour atteindre ce qu’ils prétendent être un niveau de vision artificielle jusqu’ici inédit.

«Le nombre d’électrodes que nous avons implantées dans le cortex visuel et le nombre de pixels artificiels que nous pouvons générer pour produire des images artificielles à haute résolution sont sans précédent».Dit Roelfsema.

L’équipe a développé des implants cérébraux à haute résolution, qui contournent les rétines et les nerfs optiques, composés de 1024 électrodes capables de reconnaître des formes et des percepts induits artificiellement.

La stimulation électrique via l’électrode implantée peut déclencher la perception d’un point de lumière à un endroit donné de l’espace physique devant l’utilisateur, dans ce cas, les deux singes.

Les singes ont ensuite été testés pour mesurer leurs mouvements oculaires en réponse à des stimuli électriques provenant d’une seule électrode, dans laquelle ils signalaient les emplacements des phosphènes (une image lumineuse généralement produite en stimulant la rétine) avec leur regard.

Ensuite, les animaux ont été chargés de suivre les phosphènes en mouvement, générés via une séquence d’électrodes, avant de passer à des tâches de sélection de lettres et de formes de complexité et de difficulté croissantes.

Les singes ont réussi à identifier les lignes induites, les points mobiles et les lettres en utilisant leur vision artificielle.

Le système est très prometteur pour «Les personnes aveugles qui ont subi une blessure ou une dégénérescence de la rétine, des yeux ou du nerf optique, mais dont le cortex visuel reste intact» a expliqué le chercheur Xing Chen.

L’équipe NIN affirme qu’il s’agit d’un tremplin majeur vers un dispositif neuroprothétique qui pourrait un jour restaurer la vision fonctionnelle des aveugles, permettant tout, de la reconnaissance d’objets à la navigation dans un environnement inconnu, offrant un tout nouveau degré d’indépendance et d’autosuffisance au aveugle.

