Des scientifiques suivent pour la première fois les cellules souches après une transplantation

Pour la première fois, des scientifiques ont suivi le parcours des cellules souches des années après une greffe, découvrant ainsi des détails sur un processus médical qui a intrigué les médecins pendant plus de 50 ans. Cette étude révolutionnaire offre des informations qui pourraient améliorer la sélection des donneurs et augmenter les chances de réussite des greffes, conduisant potentiellement à des résultats plus sûrs et plus efficaces.

Nouvelles découvertes sur la survie des cellules souches

Dans une étude menée par des chercheurs du Bienvenue à l’Institut Sanger et de l’Université de Zurich, des scientifiques ont observé le comportement des cellules souches dans le corps des patients jusqu’à 30 ans après une greffe.

Publié dans Nature et partiellement financée par Cancer Research UK, l’étude a révélé que les greffes provenant de donneurs plus jeunes (ceux dans la vingtaine et la trentaine) ont tendance à avoir plus de cellules souches survivantes, avec environ 30 000 cellules à long terme.

En comparaison, les greffes provenant de donneurs plus âgés n’ont laissé que 1 000 à 3 000 cellules souches, ce qui peut expliquer pourquoi les greffes provenant de donneurs plus jeunes réussissent généralement mieux.

L’équipe a noté que moins de cellules souches survivantes provenant de donneurs plus âgés pourraient affaiblir le système immunitaire et augmenter le risque de rechute pour le patient. Ces résultats confirment que l’âge du donneur joue un rôle essentiel dans le succès des greffes de cellules souches.

Effets de la transplantation sur le système sanguin

Les greffes de cellules souches sont souvent le seul traitement curatif des cancers du sang comme la leucémie et le lymphome, qui touchent plus d’un million de personnes dans le monde chaque année.

La procédure consiste à remplacer les cellules sanguines endommagées d’un patient par des cellules souches saines provenant d’un donneur, qui travaillent ensuite à reconstruire le sang et le système immunitaire du patient. Chaque année, plus de 2 000 personnes au Royaume-Uni subissent ce traitement qui sauve des vies.

Bien que les greffes soient pratiquées depuis des décennies, de nombreuses questions sur leurs effets à long terme restent sans réponse. Cette étude a montré que le processus de transplantation fait vieillir le système sanguin d’un patient de 10 à 15 ans, principalement en raison d’une réduction de la diversité des cellules souches.

Stabilité génétique et nouvelles possibilités de traitement

La recherche a également révélé que les cellules souches subissent très peu de nouvelles mutations génétiques lors de la reconstruction du sang du patient. Le faible taux de mutation suggère que les cellules souches restent stables dans des conditions intenses, ce qui laisse espérer de meilleurs résultats de transplantation.

Le Dr Michael Spencer Chapman, auteur principal de l’étude, a expliqué : « Lorsque vous recevez une greffe, c’est comme donner un nouveau départ à votre système sanguin, mais qu’arrive-t-il réellement à ces cellules souches ? Jusqu’à présent, nous pouvions uniquement introduire les cellules et ensuite simplement surveiller la formule sanguine pour détecter des signes de guérison. Mais dans cette étude, nous avons retracé des décennies de changements dans un seul échantillon, révélant comment certaines populations cellulaires disparaissent tandis que d’autres dominent, façonnant ainsi le sang d’un patient au fil du temps. C’est passionnant de comprendre ce processus de manière aussi détaillée.

Au-delà de l’âge du donneur, l’étude a identifié d’autres traits génétiques permettant à certaines cellules souches de se développer. Cette découverte pourrait conduire à de nouveaux traitements améliorant la survie des cellules souches, rendant ainsi les greffes plus sûres et plus efficaces pour un plus large éventail de patients.