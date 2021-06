Des scientifiques suisses découvrent deux nouveaux types de cellules dans le cerveau de souris, donnant un aperçu des mécanismes de réparation du cerveau

Les résultats de l’étude, menée par des chercheurs de l’Université de Bâle en Suisse, ont été publiés dans la revue Science au début du mois.

Les deux cellules – désignées comme un astrocyte et une cellule progénitrice d’oligodendrocytes – ont été découvertes après que l’équipe de recherche a examiné une zone de cellules souches dormantes dans un cerveau de souris adulte, connue sous le nom de zone ventriculaire-sous-ventriculaire. Ces zones existent chez tous les vertébrés, y compris les êtres humains.

Les cellules nouvellement découvertes sont des sortes de cellules « gliales », des cellules non neuronales présentes dans le système nerveux mais qui ne produisent pas les impulsions électriques cruciales pour le fonctionnement du cerveau. Au lieu de cela, ces cellules jouent davantage un rôle de soutien et de protection dans la matière grise.

« L’identification de deux types de cellules gliales inconnues dans le cerveau adulte met en évidence l’étendue de la diversité gliale et ouvre des perspectives sur la compréhension du rôle des cellules souches neurales et de la glie dans la santé et la maladie » l’équipe de recherche a déclaré.

La découverte fournit de nouvelles informations sur la façon dont un cerveau peut se réparer s’il subit des dommages. Les résultats suggèrent que des cellules souches dormantes pourraient présenter un comportement similaire chez d’autres mammifères, y compris les humains, a déclaré Fiona Doetsch, co-auteur du travail, biologiste des cellules souches et neuroscientifique à l’Université de Bâle, Fiona Doetsch.

« Les gens considéraient les cellules au repos comme des cellules qui se cachaient et n’étaient sensibles à aucun signal. Mais en réalité, l’état de repos est en train de devenir un état très activement maintenu », dit Doetsch.

Maintenant que nous comprenons ce modulateur de [stem cell] quiescence chez la souris, on pourrait peut-être tester s’il est également présent chez l’homme. Et si ces progéniteurs d’oligodendrocytes sont présents [in humans], on ne sait pas encore.

Les découvertes de l’équipe indiquent également que le processus de transformation des cellules souches en cellules gliales – ou « gliogenèse » pourrait se poursuivre beaucoup plus tard dans la vie adulte qu’on ne le pensait auparavant.

« Cette découverte suggère que la gliogenèse adulte est plus répandue qu’on ne le pensait auparavant, jetant les bases de potentielles thérapies régénératives », Les biologistes Katherine Baldwin de l’Université de Caroline du Nord et Debra Silver de l’Université Duke, qui n’étaient pas impliquées dans la recherche, ont écrit dans un commentaire.

