On craint que la nouvelle variante de Covid-19 en Afrique du Sud «affaiblisse l’impact» des vaccins

Les scientifiques en Afrique du Sud disent qu’il y a une « préoccupation raisonnable » que la nouvelle variante de Covid-19 balayant le pays pourrait se révéler plus résistante aux vaccins actuels en cours de déploiement au Royaume-Uni et ailleurs, et avertissent qu’elle rend nécessaire un déploiement mondial de vaccins « encore plus critique ».

« C’est une préoccupation théorique. Une préoccupation raisonnable … que la variante sud-africaine pourrait être plus résistante », a déclaré à la BBC le professeur Shabir Madhi, qui a mené des essais pour le vaccin Oxford-AstraZeneca en Afrique du Sud.

Le professeur Madhi répondait aux commentaires du gouvernement britannique et des scientifiques. Il a déclaré qu’une réponse définitive viendrait probablement dans quelques semaines, avec des tests approfondis déjà en cours en Afrique du Sud.

La préoccupation vient du fait que le virus ici a muté beaucoup plus que le variant au Royaume-Uni, et l’une de ces mutations pourrait signifier qu’il peut échapper à l’attaque par des anticorps qui combattraient normalement le coronavirus.

Les vaccins apprennent au corps à développer une réponse immunitaire – qui comprend la création d’anticorps – pour combattre le coronavirus, s’il le rencontre.

Les anticorps sont de petites protéines fabriquées par le système immunitaire qui collent à la surface des virus, les désactivant efficacement. Si cette capacité de connexion est affaiblie, les anticorps créés à la suite de l’introduction d’un vaccin pourraient ne pas être aussi efficaces.

Le professeur Madhi a déclaré qu’il était « peu probable » que la mutation en Afrique du Sud rende les vaccins actuels inutiles, mais pourrait « en affaiblir l’impact ».

Un expert en vaccins de l’Université Wits, le professeur Helen Rees, a déclaré: « Heureusement, si de nouvelles modifications du vaccin sont nécessaires pour traiter les nouvelles variantes, certaines des technologies vaccinales en cours de développement pourraient permettre de le faire relativement rapidement. »

L’Afrique du Sud a récemment rejeté les suggestions du gouvernement britannique selon lesquelles sa variante était plus transmissible que celle du Royaume-Uni. Les scientifiques insistent sur le fait qu’il n’y a aucune preuve de cela, ni que les mutations ici ont rendu le virus plus mortel.

Le professeur Rees a déclaré que les préoccupations concernant les mutations en Afrique du Sud devraient ajouter à la pression mondiale pour un déploiement rapide des vaccins à travers le monde, et pas seulement dans les pays plus riches.

« Comme les nouvelles variantes se répandent déjà dans d’autres pays, l’importance de garantir que les vaccins restent efficaces contre les nouvelles variantes est un impératif mondial », a déclaré le professeur Rees.

Le professeur Barry Schoub, qui préside le comité consultatif du gouvernement sur les vaccins, a déclaré que les «preuves préliminaires» des tests ne suggéraient pas que des mutations permettraient au virus «d’échapper» à l’impact des vaccins actuels.

« Les vaccins semblent être très efficaces », a-t-il dit, citant des tests de laboratoire qui semblaient montrer que les vaccins actuels « neutralisent toujours cette nouvelle variante ».

Le professeur Madhi a déclaré que les expériences cruciales en laboratoire n’avaient pas encore commencé et que l’efficacité des vaccins ne serait connue que « dans les prochaines semaines ».

