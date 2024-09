Des scientifiques sud-africains affirment avoir identifié la première épidémie de rage connue chez les phoques

LE CAP, Afrique du Sud (AP) — Des scientifiques en Afrique du Sud affirment avoir identifié une épidémie de rage Chez les phoques, on pense que c’est la première fois que le virus se propage chez les mammifères marins.

Au moins 24 otaries à fourrure du Cap retrouvées mortes ou euthanasiées à divers endroits de la côte ouest et sud de l’Afrique du Sud étaient atteintes de la rage, a déclaré le vétérinaire d’État, le Dr Lesley van Helden.

La rage, qui affecte les mammifères et peut être transmis aux gensest presque toujours mortelle une fois les symptômes apparus. La rage se transmet par la salive, généralement par morsure, mais aussi parfois lorsque les animaux se lèchent et se toilettent entre eux.

Le virus est observé depuis longtemps chez des animaux sauvages comme les ratons laveurs, les coyotes, les renards, les chacals et les chiens domestiques. Mais il n’a jamais été observé de propagation parmi les mammifères marins, ont déclaré cette semaine M. van Helden et d’autres experts.

Le seul autre cas connu de rage chez un mammifère marin est celui d’un phoque annelé des îles norvégiennes du Svalbard au début des années 1980. Ce phoque avait probablement été infecté par un renard arctique enragé, ont indiqué les chercheurs, et il n’y avait aucune preuve de propagation de la rage parmi les phoques de cette région.

Les autorités sud-africaines ont découvert pour la première fois la rage chez les otaries à fourrure du Cap en juin, après qu’un chien a été mordu par un phoque sur une plage du Cap. Le chien a été infecté par la rage, ce qui a incité les chercheurs à effectuer des tests de dépistage de la rage sur des échantillons de cerveau de 135 carcasses de phoques que les chercheurs avaient déjà collectés depuis 2021. Une vingtaine de nouveaux échantillons ont également été collectés et d’autres résultats positifs sont revenus lors de tests ultérieurs.

Les scientifiques tentent de comprendre comment la rage a été transmise aux phoques, si elle se propage largement parmi leurs grandes colonies et ce qui peut être fait pour la contenir.

« Tout cela est très nouveau », a déclaré Greg Hofmeyr, un biologiste marin qui étudie les phoques en Afrique du Sud. « Il faut mener de nombreuses recherches… il y a beaucoup d’inconnues ici. »

Il y a environ 2 millions de phoques qui migrent entre l’Afrique du Sud, la Namibie et l’Angola le long des côtes sud et ouest de l’Afrique. Selon van Helden, la possibilité la plus probable est que la rage ait été transmise aux phoques par des chacals en Namibie, où ces animaux ressemblant à des loups chassent les bébés phoques sur le littoral.

Les gènes du virus de la rage découverts chez les phoques correspondaient à ceux du virus de la rage chez les chacals à dos noir de Namibie. Ils ont également montré que la rage se transmettait entre phoques, car la plupart des séquences du virus étaient étroitement liées, a-t-elle ajouté.

« Donc, ce phénomène s’est essentiellement établi dans la population de phoques et il est maintenu par le fait qu’ils se mordent les uns les autres », a déclaré van Helden.

Les phoques vivent à proximité des habitants dans certaines régions d’Afrique du Sud, notamment sur les plages autour de la ville du Cap. La ville a émis des avertissements aux habitants, a déclaré Gregg Oelofse, responsable de la gestion côtière et environnementale de la ville du Cap.

Depuis trois ans, les autorités sont déconcertées par les rapports faisant état de phoques excessivement agressifs et d’une augmentation des attaques de phoques sur les humains, dont certains ont été mordus. Aucun cas de rage humaine n’a été enregistré depuis.

Oelofse a déclaré que les autorités de la ville avaient commencé à vacciner les petits groupes de phoques dans deux ports populaires du Cap, où ils sont considérés comme une attraction.

L’un des tests positifs de rage a été effectué sur une carcasse de phoque collectée en août 2022, ce qui signifie que la rage était présente dans la population de phoques depuis au moins deux ans, a déclaré Oelofse.

« Cela existe depuis bien plus longtemps que nous le pensions », a-t-il déclaré.

Les experts estiment qu’il subsiste encore de nombreuses inconnues.

Il est difficile de prédire la dynamique de transmission à long terme, a déclaré Dave Daigle, porte-parole des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies. Il a noté des cas antérieurs de virus de la rage se retrouvant dans de nouveaux hôtes, puis s’éteignant. En 2021, aux États-Unis, par exemple, les renards gris ont propagé la variante du virus de la rage du raton laveur pendant deux ans, puis la transmission s’est arrêtée.

L’agence de santé publique américaine surveille la situation en Afrique du Sud, mais n’a pas encore vu de « preuves claires qu’il s’agira d’un problème à long terme », a déclaré Daigle.

Une autre inconnue est de savoir si le vaccin sera efficace chez les phoques. Il n’a jamais été testé, mais les experts pensent qu’il devrait fonctionner.

Il y a aussi une question logistique, a déclaré van Helden : comment vacciner un nombre important de phoques qui vivent en grande partie dans l’océan et migrent dans les deux sens le long d’un littoral long de plus de 3 500 kilomètres (2 170 miles). Animaux terrestres Les phoques peuvent être vaccinés en lançant des appâts qui libèrent des vaccins oraux lorsqu’ils sont mangés, mais les phoques ne mangent généralement que des poissons vivants, a-t-elle noté.

Les responsables sud-africains ont collaboré avec des experts internationaux.

Le chercheur Hofmeyr, spécialiste des phoques, a déclaré que d’autres espèces de phoques entrent en contact avec les otaries à fourrure du Cap et se déplacent ensuite vers d’autres parties du monde, ce qui constitue une source d’inquiétude quant à une propagation ultérieure.

« Les chances que cela se produise sont très faibles, mais les implications si cela se produit sont très importantes », a-t-il déclaré.

