Des scientifiques « stupéfaits » par de mystérieuses structures découvertes dans la Voie lactée – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Une équipe internationale d’astrophysiciens a découvert des centaines de structures mystérieuses au centre de la galaxie de la Voie lactée.

Ces fils cosmiques unidimensionnels sont des centaines de filaments horizontaux ou radiaux – des corps minces et allongés de gaz lumineux qui ont potentiellement pris naissance il y a quelques millions d’années lorsque l’écoulement du Sagittaire A *, le trou noir supermassif central de la Voie lactée, a interagi avec les matériaux environnants, selon pour une étude publiée vendredi dans The Astrophysical Journal Letters. Les filaments sont relativement courts, mesurant chacun de 5 à 10 Années lumière.

Les résultats surviennent près de 40 ans après Farhad Yusef-Zadeh, l’auteur principal de l’étude, et d’autres chercheurs découvert une autre population de près de 1 000 filaments unidimensionnels, qui sont verticaux et beaucoup plus grands jusqu’à 150 années-lumière de long chacun, près du centre de la galaxie. Yusef-Zadeh et ses collaborateurs ont également trouvé des centaines d’autres filaments verticaux appariés et groupés dans la même zone en 2022, réalisant que les filaments étaient probablement liés à l’activité du Sagittaire A* plutôt qu’à des éclats de supernovae, ce qu’ils avaient précédemment pensé. La nouvelle étude renforce et s’appuie sur les conclusions antérieures.

Trouver la « nouvelle population de structures qui semblent pointer dans la direction du trou noir » a été une surprise, a déclaré Yusef-Zadeh, professeur de physique et d’astronomie au Weinberg College of Arts and Sciences de la Northwestern University. un communiqué de presse.

« J’ai été stupéfait quand j’ai vu ça. Nous avons dû faire beaucoup de travail pour établir que nous ne nous trompions pas », a ajouté Yusef-Zadeh, qui est également membre du Centre interdisciplinaire d’exploration et de recherche en astrophysique. « Nous avons constaté que ces filaments ne sont pas aléatoires mais semblent être liés à la sortie de notre trou noir. … C’est satisfaisant quand on trouve de l’ordre au milieu d’un champ chaotique du noyau de notre galaxie.

Les découvertes liées au trou noir situé à environ 26 000 années-lumière de la Terre sont « vraiment excitantes » et « démontrent à quel point l’univers est beau », a déclaré Erika Hamden, professeure adjointe d’astronomie à l’Université d’Arizona qui n’était pas impliquée dans l’étude.

Le Sagittaire A * « est le trou noir supermassif le plus proche de nous, mais il est relativement silencieux et donc quelque peu difficile à vraiment étudier », a ajouté Hamden. « Mais ce travail fournit la preuve qu’il a récemment éjecté beaucoup d’énergie dans l’espace sous la forme d’un jet et d’un écoulement conique. »

En savoir plus sur la Voie lactée

Les chercheurs ont trouvé les structures en analysant des images produites par l’Observatoire sud-africain de radioastronomie. Télescope MeerKATqui dispose de 64 antennes paraboliques mesurant chacune 65 pieds (près de 20 mètres) de haut et connectées sur 5 miles (environ 8 kilomètres) d’une zone peu peuplée avec un minimum d’interférences.

« Les nouvelles observations de MeerKAT ont changé la donne », a déclaré Yusef-Zadeh. « C’est vraiment une prouesse technique de la part des radioastronomes. »

Malgré les similitudes entre les filaments nouvellement découverts et ceux identifiés en 1984, les auteurs de la nouvelle étude ne pensent pas que les populations partagent exactement les mêmes traits.

Les filaments verticaux sont situés perpendiculairement au plan galactique, tandis que les filaments horizontaux sont parallèles au plan et pointent radialement vers le trou noir, selon le communiqué de presse. Les filaments verticaux entourent le noyau de la Voie lactée, mais les filaments horizontaux semblent s’étendre d’un côté vers le trou noir.

« La distribution et l’alignement des filaments peuvent aider à montrer comment le matériau s’est déplacé et déformé dans le passé », a déclaré Hamden.

Leur comportement diffère également : Les filaments horizontaux émettent un rayonnement thermique et la matière associée à nuages ​​moléculaires partiellement ou totalement intégré dans la sortie du trou noir, ont écrit les auteurs. Nuages ​​moléculaires se composent de gaz, de poussière et d’étoiles. Les filaments verticaux, quant à eux, sont magnétiques et retiennent électrons des rayons cosmiques se déplaçant presque aussi vite que la vitesse de la lumière.

Les auteurs pensent qu’une étude plus approfondie des nouveaux filaments pourrait les aider à « en savoir plus sur l’orientation du disque de rotation et d’accrétion du trou noir », a déclaré Yusef-Zadeh.

Un trou noir disque d’accrétion est la structure mince et chaude résultant de la matière d’une étoile proche attirée dans un cercle autour du trou noir.

Un suivi est également nécessaire pour déterminer si la sortie entraînée par le jet du trou noir, et donc plus de filaments, apparaît des deux côtés du trou noir, a déclaré Hamden. Un jet dans ce contexte est un faisceau de matière éjecté de certains objets astronomiques.

Un trou noir « éjecte généralement des jets symétriquement… il devrait donc y avoir une paire », a ajouté Hamden. « Une façon de confirmer que la structure (du filament) est créée par quelque chose comme un jet est de trouver les deux côtés de celui-ci. »

Cela ajouterait « à l’image complexe et active de notre propre Voie lactée », a-t-elle déclaré.

Yusef-Zadeh a déclaré qu’il pensait que leur travail n’était « jamais terminé ».

« Nous devons toujours faire de nouvelles observations », a-t-il déclaré, « et continuellement remettre en question nos idées et resserrer notre analyse. »

