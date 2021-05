Des scientifiques se précipitent pour étudier des variantes en Inde alors que les cas explosent

À la fin de l’année dernière, les institutions gouvernementales indiennes ont reçu l’ordre d’acheter des matières premières nationales dans la mesure du possible, conformément à l’objectif du Premier ministre Narendra Modi de rendre l’Inde «autonome». Cela s’est avéré impossible, car tous les matériaux de séquençage ont été importés, ce qui a entraîné davantage de paperasse, a déclaré Anurag Agarwal, directeur de l’Institut de génomique et de biologie intégrative. Les obstacles ont été les plus prononcés entre septembre et décembre, a-t-il déclaré, mais son laboratoire a pu trouver des solutions de contournement et poursuivre le séquençage.