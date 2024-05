Des scientifiques révèlent un indicateur caché du gain de poids futur

Les scientifiques pourraient être en mesure de prédire si vous prendrez ou perdrez du poids grâce à la taille de vos cellules adipeuses.

On sait depuis longtemps que la taille et le nombre de nos cellules graisseuses déterminent la quantité de graisse corporelle dont nous disposons. Mais leur impact exact sur les changements de poids corporel à long terme est moins bien compris.

Pour explorer ces associations, des chercheurs du Karolinska Institutet en Suède ont mesuré la taille et le nombre de cellules graisseuses dans la graisse abdominale de 260 volontaires avec un IMC moyen de 32. Les participants ont ensuite été suivis en moyenne 15 ans plus tard et leur poids corporel a été mesuré. , l’IMC et la graisse corporelle totale ont été à nouveau mesurés.

Fait intéressant, ceux qui avaient des cellules adipeuses plus grosses avaient tendance à perdre du poids au cours de la période d’étude, tandis que ceux qui avaient des cellules adipeuses plus petites étaient plus susceptibles de prendre du poids.

« Nous ne pouvons que spéculer sur la raison pour laquelle la taille des cellules adipeuses d’une personne semble prédire son poids futur », a déclaré Peter Arner, professeur au département de médecine de l’Institut Karolinska et l’un des principaux chercheurs de l’étude. déclaration.

« Le poids corporel diminue lorsque la dépense énergétique dépasse l’apport et que le corps brûle les graisses pour compenser. Nos résultats suggèrent que la perte de grosses cellules graisseuses a plus d’impact sur le poids que la perte de petites. »

Il a ajouté : « C’est un peu comme si une pièce était remplie jusqu’au sommet par quelques gros ballons ou par plusieurs petits. Il est plus facile de créer un espace vide dans la pièce en laissant s’échapper l’air des gros ballons plutôt que des petits ballons.

« À l’inverse, il est plus facile de remplir la pièce si de nombreux petits ballons augmentent un peu leur volume, plutôt que d’avoir quelques gros ballons et de les remplir juste un peu. »

Cependant, avoir de petites cellules graisseuses n’est pas si mauvais. « Il est bien connu que les personnes possédant de petites cellules graisseuses ont un meilleur profil métabolique que les personnes ayant le même poids mais possédant de grandes cellules graisseuses », a déclaré Arner.

« Cela signifie que si une personne possédant de petites cellules adipeuses prend du poids, cela n’augmentera peut-être pas autant son risque de maladies telles que le diabète de type 2 et l’hypertension artérielle que si elle avait de grandes cellules adipeuses. »

Les chercheurs espèrent que leurs résultats pourraient contribuer à éclairer des stratégies de gestion du poids plus personnalisées à l’avenir.

« Il pourrait être d’une grande valeur clinique d’avoir des informations sur la taille des cellules adipeuses avant de commencer un programme de gestion du poids », a déclaré Arner. « S’il s’avère que les personnes possédant de grandes cellules graisseuses perdent plus facilement du poids, celles possédant des cellules plus petites pourraient bénéficier d’un soutien supplémentaire.

« Malheureusement, il n’existe pas actuellement de moyen simple de mesurer la taille des cellules adipeuses, mais c’est un sujet sur lequel nous travaillons et nous sommes sur le point de trouver une solution. »

Les résultats seront présentés lors du Congrès européen sur l’obésité à Venise, en Italie, du 12 au 15 mai.

