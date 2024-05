Des scientifiques révèlent les schémas cérébraux qui conduisent à l’autisme

Les scientifiques ont identifié un modèle distinct de connectivité cérébrale chez les nourrissons de 6 semaines qui sont plus susceptibles de développer l’autisme. La découverte offre des informations passionnantes sur le développement neurologique des troubles du spectre autistique tout en soutenant le développement d’interventions précoces à l’avenir.

Les troubles du spectre autistique (TSA) englobent un large groupe de pathologies caractérisées par un certain degré de difficulté dans les interactions sociales et la communication. Aux États-Unis, les TSA touchent environ un enfant sur 36 avant l’âge de 8 ans, selon un rapport de 2020 des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Il existe de nombreuses causes potentielles de troubles du spectre autistique, qui incluent à la fois des facteurs environnementaux et génétiques. Ainsi, les enfants dont les frères et sœurs sont plus âgés atteints d’autisme sont plus susceptibles d’en être eux-mêmes diagnostiqués. Sachant que ces enfants présentent un « risque élevé » de troubles du spectre autistique, il est d’autant plus important que nous développions des tests prédictifs précis pour faciliter un diagnostic précoce.

Un bébé joue avec une balle de massage épineuse. Les enfants présentant un risque plus élevé de développer l’autisme peuvent également présenter une plus grande connectivité avec les régions du cerveau impliquées dans le traitement sensoriel.

Alexeï Mikhaïlitchko/Getty



Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Biologie des communications, Des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles ont entrepris d’étudier comment les schémas de connectivité cérébrale de ces enfants « à haut risque » pouvaient différer de ceux de leurs pairs.

L’équipe a évalué 53 nourrissons âgés de 6 semaines, dont 24 avaient au moins un frère ou une sœur aîné avec un diagnostic d’autisme. Les nourrissons ont subi une IRMf pendant leur sommeil et ont été suivis par des examens de suivi oculaire à 3, 6, 9 et 12 mois tout en regardant des extraits de Charlie Brown et Sesame Street, montrant les interactions sociales.

Plus précisément, l’équipe s’est intéressée à un ensemble de régions du cerveau appelé Salience Network, qui joue un rôle crucial pour déterminer si les stimuli environnementaux méritent notre attention.

Les nourrissons présentant un risque plus élevé de développer l’autisme, c’est-à-dire ceux dont un ou plusieurs frères et sœurs ont reçu un diagnostic d’autisme, ont montré des connexions plus fortes entre ce réseau cérébral et les régions du cerveau impliquées dans le traitement des informations sensorielles et du mouvement. Pendant ce temps, les enfants du groupe « à faible risque » ont montré une plus grande connectivité entre le réseau de saillance et les régions du cerveau impliquées dans l’attention et les interactions sociales, connexions qui étaient plus faibles dans le groupe « à haut risque ».

À seulement six semaines, ces premiers schémas cérébraux prédisaient le comportement des enfants à 12 mois : ceux ayant une plus grande connectivité avec les régions sensorielles présentaient des réponses extrêmes aux sons et aux sensations de leur environnement, une condition courante dans l’autisme. Pendant ce temps, ceux qui avaient plus de connectivité avec les régions d’attention sociale étaient plus aptes à interagir socialement avec leurs pairs.

« Une théorie émergente dans la recherche sur l’autisme est que les différences dans le traitement sensoriel peuvent précéder les symptômes sociaux et de communication plus classiques de l’autisme, et ces données soutiennent cette théorie en montrant que des différences cérébrales très précoces liées à la manière dont l’attention est allouée peuvent prédire à la fois les symptômes sensoriels et sociaux. comportements chez les tout-petits », a déclaré Shulamite Green, professeur adjoint à la faculté de médecine David Geffen de l’UCLA et auteur correspondant de l’étude, dans un communiqué.

« En d’autres termes, une plus grande attention portée aux stimuli sensoriels étrangers dans l’environnement pourrait rendre difficile la prise en compte des signaux sociaux, et cette différence d’attention pourrait réellement affecter la façon dont le cerveau se développe au cours de la première année de vie et au-delà. »

Les auteurs ajoutent que la petite taille de l’échantillon et le point temporel unique utilisé dans leur étude limitent ce que nous pouvons déterminer à partir de ces résultats. « [However,] les résultats globaux suggèrent fortement que les modèles atypiques de connectivité du réseau Salience peuvent refléter une vulnérabilité développementale », écrivent-ils.

L’étude complète est à retrouver dans la revue Biologie des communications.

