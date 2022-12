Des scientifiques révèlent des projections d’extinction de masse

Une étude a révélé que dans le pire des cas, la Terre pourrait perdre près d’un tiers de ses espèces d’ici 2100

La pollution, le changement climatique et l’épuisement des ressources pourraient conduire jusqu’à 27% de la vie animale mondiale à l’extinction, selon un nouveau document. L’étude a utilisé un superordinateur pour cartographier comment les chaînes alimentaires interdépendantes pourraient s’effondrer dans les décennies à venir.

Publiée vendredi et rédigée par le scientifique de la Commission européenne Giovanni Strona et le professeur Corey Bradshaw de l’Université Flinders en Australie, l’étude a présenté une série de scénarios de plus en plus sombres. Les chercheurs ont affirmé que l’ampleur des extinctions à venir dépendra en grande partie de la quantité de carbone émise par l’humanité au cours du siècle à venir.

Selon eux, dans le meilleur des cas, les écosystèmes perdraient 6 % de leurs espèces de vertébrés d’ici 2050 et 13 % d’ici 2100, tandis que dans le pire des cas, 10,8 % des vertébrés seraient anéantis d’ici 2050 et 27 % d’ici 2100.

Lire la suite Une ville britannique défend une nouvelle politique de “confinement climatique”

Les scientifiques sont parvenus à ce chiffre en créant un “Terre virtuelle” peuplé de plus de 15 000 “réseaux trophiques” – relations complexes entre plantes, pollinisateurs, prédateurs, proies et parasites. Ces espèces étant dépendantes les unes des autres pour se nourrir, la perte d’une seule pourrait entraîner l’effondrement de tout un écosystème.

Un supercalculateur a étendu ces relations au niveau mondial, complété les données manquantes avec des espèces fictives et simulé les effets du changement climatique sur ce monde virtuel. L’ordinateur a également tenu compte de l’impact de la surexploitation des ressources, des changements dans l’utilisation des terres et de la migration des espèces.

Cependant, les chercheurs ont concédé que, comme il est basé sur une version fictive de notre planète, leur modèle “ne peut pas prédire l’avenir de la Terre” avec une parfaite précision. Au lieu de cela, il décrit un “réaliste” avenir sur un “Terre écologiquement plausible”.

La publication du document a coïncidé avec la conférence sur la biodiversité COP15 de l’ONU au Canada. Lundi, plus de 190 pays présents à la conférence ont approuvé un accord visant à déclarer 30 % de la planète comme zone protégée d’ici 2030 et à lever 30 milliards de dollars par an pour la conservation dans le monde en développement.