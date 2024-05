Des scientifiques révèlent des nutriments clés qui pourraient ralentir le vieillissement cérébral

Votre alimentation pourrait affecter la vitesse à laquelle votre cerveau vieillit.

Nous apprenons de plus en plus que nos tripes et notre cerveau sont intimement liés. Mais même si des recherches approfondies ont été menées sur la façon dont notre alimentation peut accélérer le vieillissement cérébral, on en sait moins sur les aliments qui peuvent prévenir le déclin cognitif.

« Le domaine émergent des neurosciences cognitives nutritionnelles vise à découvrir des aliments et des nutriments spécifiques qui favorisent la santé du cerveau tout au long de la vie », a déclaré Aron Barbey, directeur du Centre pour le cerveau, la biologie et le comportement à l’Université du Nebraska-Lincoln. Semaine d’actualités. « Au cœur de cet effort se trouve la découverte de profils nutritionnels pouvant être ciblés dans des interventions nutritionnelles conçues pour améliorer la santé du cerveau. »

Image de stock. Notre alimentation est intimement liée à la santé de notre cerveau. Les chercheurs ont désormais identifié les nutriments clés associés à une meilleure santé cérébrale.

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Vieillissement naturelBarbey, le doctorant Jisheng Wu et le chercheur Christopher Zwilling de l’Université de l’Illinois à Urbana Champaign ont utilisé une technologie de pointe pour établir un ensemble de profils nutritionnels spécifiques associés à de meilleures performances cognitives chez les adultes de plus de 65 ans. .

« Notre étude [identifies] un profil nutritionnel clé qui peut ralentir le déclin cognitif chez les personnes âgées, offrant ainsi une voie prometteuse vers la conception d’interventions nutritionnelles visant à promouvoir un vieillissement cérébral sain », a déclaré Barbey.

L’étude a porté sur 100 participants âgés de 65 à 75 ans, en bonne santé cognitive. Des échantillons de sang ont été prélevés pour évaluer les niveaux de différents nutriments dans leur sang, qui ont été suivis par des évaluations cognitives et des IRM.

L’analyse a révélé deux types de vieillissement cérébral chez les participants : accéléré et plus lent que prévu. Et ceux dont le vieillissement cérébral était plus lent avaient un profil nutritionnel distinct. Cela comprenait une combinaison d’acides gras, d’antioxydants, de caroténoïdes, de vitamine E et d’un nutriment appelé choline. Les chercheurs ont déclaré que ce profil nutritionnel correspond étroitement aux nutriments présents dans le régime méditerranéen, qui étaient auparavant associés à un vieillissement cérébral sain.

Le modèle alimentaire méditerranéen se caractérise par une alimentation riche en céréales complètes, fruits, légumes, légumineuses et huile d’olive, avec une consommation modérée de fromage et de poisson et une consommation limitée de viande rouge et transformée. Mais même si ces habitudes alimentaires ont déjà été associées à un risque réduit de maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives, Barbey a déclaré que cette étude fournit une analyse plus objective de ces associations.

« Tout d’abord, il s’agit de l’une des études les plus vastes et les plus complètes utilisant des biomarqueurs sanguins pour étudier le lien entre l’alimentation et la santé du cerveau », a-t-il déclaré. « Deuxièmement, elle va au-delà des tests cognitifs traditionnels en employant des mesures de neuroimagerie multimodales. Cela fournit une image plus complète de la santé du cerveau, englobant des mesures de la structure, de la fonction et du métabolisme du cerveau. Enfin, l’étude va au-delà de la focalisation sur des nutriments uniques et identifie un élément spécifique. profil nutritionnel associé à un vieillissement cérébral plus lent.

Cependant, Barbey a noté qu’en raison de la nature associative de cette étude, des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer ces résultats. « Malgré les promesses de ces travaux, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour appliquer ces résultats au contexte de la santé publique », a-t-il déclaré. « Les études d’observation comme celle-ci doivent être suivies d’essais contrôlés randomisés pour confirmer l’efficacité du profil nutritionnel identifié dans la promotion de la santé cérébrale.

« De plus, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les mécanismes spécifiques par lesquels ce profil nutritionnel peut influencer le vieillissement cérébral. Enfin, des études longitudinales sont nécessaires pour évaluer les effets à long terme des interventions diététiques basées sur ce profil. »

Vous pouvez retrouver l’étude complète dans la revue Vieillissement naturel.

