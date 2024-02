Des scientifiques révèlent ce qui arrive à votre espérance de vie lorsque vous arrêtez de fumer : ScienceAlert

Il n’est jamais trop tard pour profiter des bienfaits d’une vie sans fumée.

Quel que soit l’âge auquel une personne arrête de fumer, elle est susceptible d’ajouter des années à son espérance de vie, selon une nouvelle analyse de grande envergure menée par des chercheurs du Canada et de la Norvège.

“Arrêter de fumer est ridiculement efficace pour réduire le risque de décès, et les gens peuvent en récolter les fruits remarquablement rapidement”, dit Prabhat Jha, scientifique en santé publique du Centre de recherche en santé mondiale à Unity Health Toronto.

Si un fumeur peut éviter cette habitude hautement addictive pendant une décennie, Jha et ses collègues affirment qu’ils peuvent espérer vivre presque aussi longtemps que quelqu’un qui n’a jamais fumé une cigarette de sa vie.

Les auteurs de l’étude poursuivent expliquer que jeUne personne de tout âge arrête de fumer pendant moins de trois ans, elle peut potentiellement éviter 5 années de vie perdues. Si une personne peut arrêter de fumer pendant une décennie, elle peut potentiellement éviter une décennie de vie perdue.

Plus un fumeur décide de faire ce changement jeune, meilleurs sont ses gains en termes d’espérance de vie globale.

Les résultats prometteurs proviennent d’études observationnelles menées en Norvège, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Pendant 15 ans, les scientifiques ont suivi la santé de près de 1,5 million d’adultes vivant dans ces pays à revenu élevé. Des chercheurs du Centre de recherche en santé mondiale au Canada et de l’Université de Norvège ont analysé ces données en ce qui concerne les risques liés au tabagisme.

Les fumeurs de l’étude, âgés de plus de 40 ans et de moins de 80 ans, ont perdu en moyenne environ 12 à 13 ans de leur vie par rapport aux non-fumeurs. P.Cependant, les personnes qui ont réussi à arrêter de fumer pendant dix ans semblent avoir presque inversé les risques de décès, toutes causes confondues, associés à leur ancienne habitude.

Le risque de décès dû à des maladies directement liées au tabagisme, comme les accidents vasculaires cérébraux, les arrêts cardiaques ou le cancer, a également été considérablement réduit.

“Beaucoup de gens pensent qu’il est trop tard pour arrêter de fumer, surtout à un âge mûr” dit Jha.

“Mais ces résultats vont à l’encontre de cette idée. Il n’est jamais trop tard, l’impact est rapide et vous pouvez réduire le risque de maladies majeures, ce qui signifie une qualité de vie plus longue et meilleure.”

Les résultats actuels sont étayés par études observationnelles antérieuresdans laquelle les bénéfices de l’arrêt du tabac étaient associés à des améliorations significatives de l’espérance de vie, totalisant parfois dix ans.

Jha et ses collègues ont obtenu des chiffres similaires en utilisant une grande cohorte.

Leurs résultats ne signifient pas que les conséquences du tabagisme soient totalement réversibles. Dans l’analyse, le risque de décès dû à des maladies pulmonaires n’était pas aussi significativement réduit chez les anciens fumeurs que pour d’autres problèmes de santé, “reflétant des dommages irréversibles à long terme aux voies respiratoires”, selon les chercheurs. dire.

Néanmoins, arrêter de fumer est toujours la meilleure option disponible pour améliorer la santé et la fonction pulmonaires des fumeurs.

Si une personne de plus de 40 ans arrête de fumer pendant dix ans, par exemple, elle peut potentiellement éviter 8 années de vie perdues à cause du cancer, suggèrent les résultats. Cela signifie qu’ils n’ont que quatre ans de retard sur un non-fumeur dans cette catégorie de risque.

Quelques données antérieures a découvert qu’après une décennie sans tabac, le risque de cancer du poumon sera la moitié de celui d’un non-fumeur du même âge. Après deux décennies, le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral pourrait être comparable à celui d’une personne qui n’a jamais fumé.

Les résultats actuels suggèrent que de tels avantages pourraient être obtenus encore plus tôt.

“Aider les fumeurs à arrêter de fumer est l’un des moyens les plus efficaces d’améliorer considérablement leur santé.” dit Jha.

“Cela peut être fait avec inquiétude, sans jugement ni stigmatisation, en reconnaissant que les cigarettes sont conçues pour créer une forte dépendance.”

L’étude a été publiée dans Preuve NEJM.