Des scientifiques résolvent le mystère de 35 éléphants morts

En 2020, 35 éléphants sont tombés morts au Zimbabwe sur une période d’un mois.

Il n’y avait aucun signe de traumatisme externe ou d’empoisonnement intentionnel.

Aujourd’hui, les scientifiques affirment qu’ils croient avoir la réponse.

Il a fallu près de trois ans à une équipe de scientifiques pour comprendre ce qui avait causé la mort massive d’animaux. les éléphants au Zimbabwe, mais ils ont finalement classé l’affaire.

Entre août et septembre 2020, 35 carcasses d’éléphants ont été récupérées lors de divers safaris et terres protégées au Zimbabwe – onze de ces animaux sont morts en 24 heures.

L’équipe chargée de comprendre ce qui s’est passé a initialement exclu l’empoisonnement intentionnel, le braconnage et les conditions de sécheresse, selon l’étude publiée dans Communications naturelles . Il ne semblait y avoir aucun signe de traumatisme externe sur les éléphants.

Ils ont ensuite décidé d’examiner l’intérieur et d’échantillonner les tissus du cerveau, du foie et de la rate de 15 éléphants et ont confirmé que six éléphants avaient une bactérie connue sous le nom de taxon Bisgaard 45 dans leur système.

Ils ont conclu que la plupart, sinon la totalité, des éléphants sont morts des suites d’une septicémie ou d’un empoisonnement du sang provoqué par la bactérie.

“Bien qu’il n’y ait aucune preuve culturelle ou moléculaire confirmant la présence du taxon 45 de Bisgaard dans plus de six cas de mortalité au Zimbabwe”, indique l’étude, “les éléphants examinés étaient en bonne condition physique et il est peu probable qu’ils soient morts de faim ou de déshydratation grave liée à la sécheresse”. “.

On ne sait pas que cette bactérie tue les éléphants d’Afrique, affirment les scientifiques, mais ils commencent à observer une tendance potentielle à des cas comme celui-ci dans les troupeaux à travers l’Afrique. Il y a également eu des cas d’infections sanguines tuant des populations d’éléphants en Asie.

Les auteurs de l’étude ont déclaré qu’ils ne savent toujours pas comment la bactérie a été transmise aux populations d’éléphants.

Cependant, les auteurs écrivent que des facteurs induits par le changement climatique, tels que la chaleur, la sécheresse et la densité de population, pourraient rendre ce type de transmission bactérienne plus courant.

“Il est prématuré de dire que le changement climatique a influencé (cela), mais cela pourrait le faire à l’avenir si nous subissons des sécheresses plus nombreuses et prolongées, ou si les régimes de précipitations (changent) et que nous avons une saison sèche beaucoup plus dure”, a déclaré le Dr Chris Foggin. l’un des co-auteurs de l’étude et vétérinaire au Victoria Falls Wildlife Trust, a déclaré à CNN. “Je pense que si tel est le cas, nous sommes alors plus susceptibles de voir ce type d’événement de mortalité se reproduire.”

Les 35 décès au Zimbabwe ont également coïncidé avec une mortalité massive d’éléphants au Zimbabwe. Botswana en 2020. Au moins 350 éléphants sont morts en trois mois, et les chercheurs de l’époque ont conclu que algues bleu-vert contaminé les sources d’eau locales et empoisonné les éléphants.

Foggin a déclaré à CNN que les scientifiques ne pensaient pas que les décès au Botswana et au Zimbabwe étaient liés.