Des scientifiques repèrent des débris sur une cartouche contenant un échantillon d’astéroïde

Après près de trois ans de voyage dans l’espace, le bidon contenant des échantillons de l’astéroïde Bennu a enfin été ouvert.

L’équipe de la mission OSIRIS-REx a retiré mardi le couvercle initial de la boîte à échantillons, qui avait été placée dans une boîte à gants pour empêcher les contaminants d’entrer, au Johnson Space Center de la NASA à Houston, l’agence spatiale. annoncé. Une fois le couvercle en aluminium retiré, les scientifiques ont trouvé de la poussière noire et des débris sur le pont avionique de la cartouche. Bien que la NASA n’ait pas précisé l’origine des débris, ils provenaient très probablement de Bennu lui-même lorsque le vaisseau spatial a atterri sur l’astéroïde et a récupéré son échantillon rocheux en octobre 2020.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA déposé les échantillons d’astéroïdes dans le désert de l’Utah dimanche, de où il a été transporté par avion vers une salle blanche. De là, l’équipe de la salle blanche a emballé toutes les pièces de la capsule d’échantillon pour le transport par avion jusqu’au Johnson Space Center lundi matin.

Au centre spatial, la NASA a conçu un nouveau laboratoire spécifiquement pour la mission OSIRIS-REx. Une équipe démontera la cartouche pour accéder à la majeure partie de l’échantillon à l’intérieur, environ 8,8 onces. (250 grammes) de roche et de poussière d’astéroïde.

Après le processus de démontage, les chercheurs analyseront la poussière d’astéroïde « pour un premier aperçu des caractéristiques chimiques, minéralogiques et physiques ainsi que des types de roches qui peuvent être trouvés dans l’échantillon global », selon NASA. Les premières découvertes de l’échantillon, ainsi que quelques images des roches et de la poussière, seront révélées lors d’une diffusion en direct le 11 octobre à 11h00. je suis ET.

La mission OSIRIS-REx a été lancée en septembre 2016 et a atteint l’astéroïde Bennu en décembre 2018. Après près de deux ans d’observations, le vaisseau spatial s’est posé sur Bennu et a attrapé un échantillon de sa surface. Le 10 mai 2021, OSIRIS-REx a entamé son voyage de retour chez lui pour déposer sa précieuse cargaison.

Bennu est un petit astéroïde géocroiseur qui frôle la Terre tous les six ans environ. Les scientifiques pensent que Bennu pourrait s’être détaché d’un astéroïde beaucoup plus gros, riche en carbone, il y a environ 700 millions à 2 milliards d’années, et avoir dérivé beaucoup plus près de la Terre depuis lors.

