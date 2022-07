Des scientifiques repensent l’évolution des insectes après la découverte de fossiles vieux de 500 millions d’années

Une nouvelle étude d’une cache fossile jette un nouvel éclairage sur l’histoire évolutive des insectes et des araignées, notamment le cerveau, la vue et la forme de la tête. Les fossiles comprennent des restes bien conservés du cerveau et des systèmes neurologiques de Stanleycaris, un prédateur à trois yeux.

Bien que le prédateur ait plus d’un demi-milliard d’années, les structures neuronales ont été préservées.

Il y a eu 84 fossiles découverts avec des cerveaux et des nerfs complets de Burgess Shale. La créature est membre de la branche Radiodonta de l’arbre évolutif des arthropodes. La créature est liée aux insectes et aux araignées modernes.

Joseph Moysiuk, auteur principal de la recherche, déclare : « Bien que les cerveaux fossilisés de la période cambrienne ne soient pas nouveaux, cette découverte se distingue par l’étonnante qualité de conservation et le grand nombre de spécimens. On distingue même des détails fins tels que des centres de traitement visuel desservant les grands yeux et des traces de nerfs pénétrant dans les appendices. Les détails sont si clairs que c’est comme si nous regardions un animal mort hier.

“Nous concluons qu’une tête et un cerveau à deux segments ont des racines profondes dans la lignée des arthropodes et que son évolution a probablement précédé le cerveau à trois segments qui caractérise tous les membres vivants de ce phylum animal diversifié”, ajoute-t-il.

Le cerveau des arthropodes modernes est composé de trois parties : le protocerebrum, le deutocerebrum et le tritocerebrum.

Bien qu’une différence de segment puisse ne pas sembler significative, elle a des ramifications scientifiques de grande envergure.

Étant donné que de nombreux organes d’arthropodes ont des copies répétées dans leurs corps segmentés, il est essentiel d’étudier comment les segments s’alignent entre les différentes espèces pour comprendre comment ces structures se sont développées au sein du groupe.

En plus de ses yeux pédonculés, Stanley Caris hiprex a un gros œil central à l’avant de sa tête, qui n’avait jamais été vu dans un radiodont auparavant.

“La présence d’un énorme troisième œil dans l’hirpex de Stanleycaris était inattendue”, a déclaré le Dr Jean-Bernard Caron, conservateur Richard Ivey de la paléontologie des invertébrés au Musée royal de l’Ontario.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.