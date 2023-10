Des scientifiques remportent le prix Nobel pour la recherche utilisée dans le vaccin contre le Covid

Le prix Nobel de physiologie ou médecine 2023 a été décerné à deux scientifiques dont la découverte d’un vaccin a contribué au développement du Vaccin à ARNm contre la COVID-19. Les professeurs Katalin Karikó et Drew Weissman ont reçu cet honneur lundi pour leurs « découvertes révolutionnaires » dans un article qui est passé largement inaperçu jusqu’au Pandémie de covid-19 est devenu endémique en 2020.

Lorsque Karikó et Weissman se sont rencontrés en 1998, ils ont commencé à étudier l’ARN messager (ARNm), si délicat que les cellules le détruisaient. Cependant, les deux scientifiques ont découvert qu’en modifiant légèrement l’ARNm, ils étaient capables de le diriger pour forcer les cellules à fabriquer le type de protéine qu’elles avaient choisi. Cela signifiait que l’ARNm amènerait le corps à produire les anticorps et les cellules spéciales du système immunitaire qui pourraient attaquer le virus.

Karikó et Weissman ont publié leurs découvertes en 2005 dans une publication intitulée Immunitéaprès que leur article ait été rejeté par les revues Nature et Science. La modification signifiait qu’ils pouvaient sélectionner la manière dont l’ARN répond à l’agent pathogène, présentant ainsi une approche différente pour lutter contre des maladies comme la grippe.et plus tard, le coronavirus.

« Pendant la plus grande crise de santé publique de notre vie, les développeurs de vaccins se sont appuyés sur les découvertes du Dr Weissman et du Dr Karikó, qui ont sauvé d’innombrables vies et ouvert la voie à la sortie de la pandémie », a déclaré J. Larry Jameson, vice-président exécutif de l’UPenn. L’École de médecine a dit CNN. « Plus de 15 ans après leur partenariat visionnaire en laboratoire, Kati et Drew ont laissé une empreinte éternelle sur la médecine. »

Historiquement, les scientifiques ont mis à jour les vaccins pour introduire un morceau du virus qui inciterait l’ARNm à réagir en donnant au système immunitaire une chance de combattre la maladie au cas où la personne serait exposée au virus plus tard. Mais Karikó et Weissman ont tout changé lorsque leur article a attiré l’attention de Moderna et BioNTech. Les deux sociétés ont étudié comment le vaccin à ARNm pourrait contribuer, entre autres, à la grippe et au cytomégalovirus, mais leurs études sont restées au stade d’essais critiques pendant des années.

Quand le cLorsque la pandémie a commencé, leurs recherches sont devenues les éléments constitutifs des vaccins Pfizer et Moderna. Leur découverte « a fondamentalement changé notre compréhension de la façon dont l’ARNm interagit avec notre système immunitaire », a déclaré l’Assemblée Nobel de l’Institut Karolinska dans un communiqué. communiqué de presse. Il ajoute : « Les lauréats ont contribué au rythme sans précédent de développement de vaccins lors de l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine des temps modernes. »

La présidente du comité Nobel, le professeur Gunilla Carlssom, a déclaré lors de l’annonce : « Je pense que pour sauver des vies, en particulier au début de la pandémie, c’était très important ». Le gardien signalé. Karikó et Weissman ont reçu 11 millions de couronnes suédoises (999 513 dollars) pour leur contribution à la médecine.

Les annonces de prix Nobel se poursuivront tout au long de la semaine, notamment en physique, chimie, littérature et économie. La récompense finale du prix Nobel de la paix sera annoncée vendredi en Norvège.