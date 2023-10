Des scientifiques reconstruisent un crâne de singe vieux de 12 millions d’années

Une équipe de paléoanthropologues a assemblé le seul crâne connu d’un singe disparu Pierolapithèque catalaunicus, révélant à quoi ressemblait le visage du singe. La reconstruction leur permet de placer Piérolapithèque sur l’arbre généalogique des hominidés et améliore notre compréhension de la façon dont les singes se déplaçaient en Espagne il y a environ 12 millions d’années.

Piérolapithèque était décrit pour la première fois en 2004, lorsqu’un crâne partiel squelettique et facial a été découvert dans une décharge à la périphérie de Barcelone, en Espagne. Le spécimen date de plus de 12 millions d’années et a été trouvé aux côtés de deux autres genres de singes disparus : Dryopithèque et Anoiapithèque. D’après l’évaluation de l’équipe d’origine, basée sur Pierolapithèque’ caractéristiques « de singe primitif » et son squelette, qui indiquaient que le singe pouvait adopter une posture verticale – le spécimen était étroitement lié au dernier ancêtre commun des grands singes et des humains.

Dans la nouvelle recherche, l’équipe a scanné le crâne fossile pour le reconstruire virtuellement et mieux comparer le spécimen à d’autres hominidés connus. La recherche est publié aujourd’hui dans les Actes de l’Académie nationale des sciences.

« Les caractéristiques du crâne et des dents sont extrêmement importantes pour résoudre les relations évolutives des espèces fossiles », a déclaré Kelsey Pugh, anthropologue au Musée américain d’histoire naturelle de New York et auteur principal de l’étude, dans un musée. libérer. « Lorsque nous trouvons ce matériau en association avec les os du reste du squelette, cela nous donne l’opportunité non seulement de placer avec précision l’espèce sur l’arbre généalogique des hominidés, mais également d’en apprendre davantage sur la biologie de l’animal en termes de, par exemple, comment il se déplaçait dans son environnement.

La capacité à adopter une posture verticale suggère que Piérolapithèque, comme beaucoup d’autres hominidés, pouvait s’accrocher aux branches et naviguer à travers la canopée. Cela était déjà connu, mais l’état du crâne fossilisé rendait difficile la compréhension de la situation taxonomique du singe. Une fois les tomodensitogrammes du crâne réalisés et virtuellement reconstitués, les chercheurs ont pu comparer Piérolapithèque à d’autres hominidés connus.

« L’un des problèmes persistants dans les études sur les singes et l’évolution humaine est que les archives fossiles sont fragmentaires et que de nombreux spécimens sont incomplètement préservés et déformés », a déclaré Ashley Hammond, anthropologue biologique au Musée américain d’histoire naturelle, co-auteur de l’étude. une sortie de musée. Cela rend difficile l’atteinte d’un consensus sur les relations évolutives des principaux singes fossiles qui sont essentielles à la compréhension des singes et de l’évolution humaine.

L’équipe a constaté que Piérolapithèque» présentait des similitudes avec ces autres grands singes éteints et existants, en termes de forme générale et de taille. Basé sur une modélisation évolutive présentant les caractéristiques nouvellement mesurées du Piérolapithèque crâne, l’équipe a déterminé certains aspects du visage du dernier ancêtre commun des hominidés. Cet ancêtre, a écrit l’équipe, « était distinct dans sa forme générale de tous les hominidés existants et fossiles et similaire dans de nombreuses caractéristiques à Pierolapithecus ».

Notre dernier ancêtre commun reste insaisissable, mais certains aspects de ce problème deviennent lentement plus résolus grâce aux fossiles nouvellement découverts et aux nouvelles façons d’interroger ceux découverts précédemment. Le crâne récemment scanné par tomodensitométrie permet aux scientifiques de regarder le visage – presque – de ce membre énigmatique de notre arbre généalogique.

