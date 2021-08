Des scientifiques reconstruisent le crâne du plus ancien animal aux membres il y a 340 millions d’années

Des scientifiques de l’Université de Bristol et de l’Université de Londres ont réussi à reconstituer le crâne d’un Whatcheeria deltae, un amphibien préhistorique qui a vécu il y a environ 340 millions d’années. Le crâne de l’animal, qui a été parmi les premiers à développer des membres et des doigts, a été découvert au fond d’un marécage dans l’Iowa, aux États-Unis, en 1995. Lorsque les paléontologues ont découvert le fossile de l’ancien tétrapode, son crâne a été écrasé pour devenir plat, probablement parce qu’il a été enseveli dans la boue. Cependant, les scientifiques n’ont pas cessé d’essayer de restaurer les os dans la structure du crâne de l’amphibien, et finalement, ils ont réalisé une reconstruction numérique à l’aide de modèles informatiques. Pour la reconstruction, les scientifiques ont d’abord passé le fossile sous un scanner CT pour faire des copies numériques de la structure découverte. Ensuite, un logiciel informatique a séparé les os de la roche qui les entourait. Une fois que les modèles numériques de tous les os du fossile étaient prêts, les scientifiques les ont utilisés pour reconstruire un modèle 3D du crâne de l’amphibien pour qu’il apparaisse comme si le tétrapode était vivant. Selon les scientifiques, la reconstruction révèle des caractéristiques importantes sur la vie de l’animal préhistorique. Ils ont découvert que l’animal était différent de la plupart des premiers tétrapodes.

« La plupart des premiers tétrapodes avaient la tête très plate, ce qui pourrait laisser penser que Whatcheeria se nourrissait d’une manière légèrement différente de celle de ses parents », a déclaré James Rawson, l’auteur principal de l’étude, dans un communiqué. L’étude a été publiée le 22 juillet dans le Journal of Vertebrate Paleontology.

En examinant plus en détail comment l’amphibien pourrait être différent de la plupart des premiers animaux à quatre membres, les scientifiques examinent les sutures reliant les os du crâne. L’étude des sutures a aidé les scientifiques à estimer quelles forces ont agi sur le crâne et comment l’animal y a réagi. Il a également révélé comment le crâne appliquait une compression, gérait la tension et la torsion. Selon les scientifiques, la reconstruction du crâne, avec les gros crocs, montre que l’animal pourrait probablement exercer une morsure puissante.

