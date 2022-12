Des scientifiques reconstituent le “beau” visage de Ramsès II — RT World News

Les chercheurs ont utilisé un logiciel CT pour “déballer numériquement” la momie de l’un des plus grands pharaons de l’Égypte ancienne

Des scientifiques égyptiens et britanniques ont dévoilé une reconstruction faciale de Ramsès II, après avoir utilisé un logiciel de tomographie par ordinateur (CT) pour “déballer numériquement” la momie du célèbre pharaon égyptien antique. Le projet scientifique commun a permis aux historiens pour la première fois d’observer à quoi ressemblait le souverain à différents moments de sa vie.

Les chercheurs disent qu’ils ont utilisé des tomodensitogrammes antérieurs de la momie du pharaon et les ont appliqués à un logiciel d’analyse. Après cela, ils ont pu différencier le crâne des autres matériaux utilisés lors du processus d’embaumement et produire un rendu 3D du crâne. Ils ont ensuite appliqué les mesures moyennes de la couche musculaire faciale jugées appropriées pour les anciens Égyptiens pour reconstruire le visage du pharaon.

« Il s’agit de la seule reconstruction faciale scientifique de Ramsès II basée sur le scanner de sa momie actuelle », a expliqué le professeur Sahar Saleem de l’Université du Caire, qui a dirigé le projet, ajoutant que les tentatives précédentes étaient “principalement artistique, basé sur le visage de sa maman.”

Le rendu initial a montré aux chercheurs à quoi ressemblait Ramsès II au moment de sa mort à l’âge de 90 ans. Les experts en imagerie ont ensuite utilisé cette image pour inverser le processus de vieillissement et révéler à quoi ressemblait le pharaon à l’âge de 45 ans.

“Je trouve que le visage reconstruit est celui d’un très bel Égyptien avec des traits faciaux caractéristiques de Ramsès II – le nez prononcé et la mâchoire forte”, a déclaré Saleem, dans un communiqué cité par le Daily Mail.

“Le roi Ramsès II était un grand guerrier qui a gouverné l’Égypte pendant 66 ans”, a-t-elle noté, ajoutant que “Donner vie au visage de Ramsès dans sa vieillesse et en tant que jeune homme rappelle au monde son statut légendaire.”















Ramsès II, également appelé Ramsès le Grand, était le troisième pharaon de la dix-neuvième dynastie égyptienne et aurait gouverné le pays de 1279 av. J.-C. jusqu’à sa mort en 1213 av. Il est considéré comme l’un des pharaons les plus célèbres et les plus puissants du Nouvel Empire – la période la plus puissante de l’empire égyptien.

Certains associent également Ramsès II au personnage qui était au pouvoir pendant le livre biblique de l’Exode, qui raconte l’histoire des Israélites s’échappant d’Égypte sous la direction de Moïse.