Des scientifiques réalisent des manipulations atomiques d’aimants qui peuvent désormais révolutionner les données et les communications

Les aimants sont assez simplistes avec leurs propriétés de pôle sud, pôle nord et d’attraction. Cependant, une équipe de scientifiques a trouvé un moyen de manipuler les aimants de manière atomique. Les propriétés magnétiques sont utilisées dans la technologie et les communications pour le traitement, et cette nouvelle méthode de manipulation aurait des implications dans les futures technologies de traitement de données rapides et économes en énergie. Dans la société actuelle assoiffée de données, comme l’a appelé l’un des principaux scientifiques, ce nouveau développement ouvrira de nombreuses nouvelles voies. En contrôlant le « spin » des aimants contenant des données importantes, la vitesse peut être manipulée.

Les matériaux magnétiques sont choisis pour une telle tâche en raison d’une force appelée interaction d’échange. Ceci est facilité par le flux des échanges du pôle nord au pôle sud. En manipulant l’état atomique magnétique, l’échange peut également être rendu plus efficace. Cela a été fait en utilisant l’excitation par impulsions laser ultra-courtes, qui est le stimulus le plus puissant disponible pour les chercheurs. La lumière a été utilisée pour stimuler optiquement des vibrations atomiques spécifiques du réseau cristallin de l’aimant. De là, la structure du matériau est devenue perturbée et déformée.

Selon Jorrit Hortensius de l’Université technique de Delft, ils ont secoué optiquement le réseau d’un aimant qui est composé de petits moments magnétiques alternés de haut en bas.

Le cristal a été secoué pendant un moment. Ensuite, l’équipe a mesuré si les propriétés magnétiques évoluaient directement dans le temps. Après l’exercice d’agitation, il y avait des changements d’antiferromagnétique dans le système (à l’opposé du magnétisme ordonné). L’effet d’exercice a laissé l’aimant semblable à un aimant quotidien que nous utilisons sur un réfrigérateur ou dans des jouets, pendant un bref instant.

Il dure moins d’un millionième de millionième de seconde ou quelques microsecondes. Cela réduit la durée d’enregistrement utilisée dans les ordinateurs modernes.

«On a longtemps pensé que le contrôle du magnétisme par les vibrations atomiques est limité aux excitations acoustiques (ondes sonores) et ne peut pas être plus rapide que les nanosecondes. Nous avons réduit le temps de commutation magnétique de 1000 fois, ce qui est une étape majeure en soi», a déclaré Dr Rostislav Mikhaylovskiy, associé à l’étude publiée dans Nature Materials.