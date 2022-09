Les scientifiques ont présenté un plan controversé pour recongeler les pôles Nord et Sud et réduire le thermostat mondial.

Ils disent que des jets volant à haute altitude pourraient pulvériser des particules d’aérosols microscopiques dans l’atmosphère pour refléter la lumière du soleil et refroidir les calottes glaciaires en train de fondre.

Environ 175 000 vols par an seraient nécessaires, libérant des millions de tonnes de dioxyde de carbone.

Mais un ancien scientifique en chef britannique a soutenu les plans, déclarant à Sky News que le réchauffement polaire est désormais critique – et que le regel de la glace pourrait freiner la montée du niveau mondial de la mer.

La nouvelle étude a été dirigée par Wake Smith de l’Université de Yale aux États-Unis.

Il a averti que le plan traiterait un symptôme important du changement climatique, pas la cause.

“C’est de l’aspirine, pas de la pénicilline. Ce n’est pas un substitut à la décarbonisation”, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de ce plan, une flotte de 125 ravitailleurs air-air militaires libérerait un nuage de particules microscopiques de dioxyde de soufre à une altitude de 43 000 pieds (13 km) et à une latitude de 60 degrés dans les deux hémisphères, à peu près équivalente aux îles Shetland en au nord et les Malouines au sud.

Les particules dériveraient lentement vers les pôles lors de vents à haute altitude, ombrageant légèrement la surface de la Terre en dessous.

Un peu plus de 13 millions de tonnes de particules libérées au printemps et en été suffiraient à refroidir les régions polaires de 2°C, avec un refroidissement plus modéré aux latitudes moyennes, selon la recherche publiée dans la revue scientifique Environmental Research Communications.

Le plan est controversé, notamment parce que le grand nombre de vols – équivalent à plus de deux jours de trafic aérien mondial en 2021 – libérerait des gaz à effet de serre dans la haute atmosphère où ils sont plus dommageables.

D’autres scientifiques sont également prudents quant au déclenchement de la protection solaire, car cela pourrait avoir des conséquences imprévues, telles que la réduction des rendements des cultures.

Un plan visant à libérer des particules d’un ballon dans le nord de la Suède l’année dernière a été abandonné après les protestations des écologistes. Un programme de libération à grande échelle nécessiterait un accord international.

Mais les chercheurs affirment que seulement 1% de la population humaine vit dans la zone de déploiement cible. Et le coût de 10 milliards de livres sterling par an du programme serait bien inférieur à la capture du carbone ou à d’autres moyens d’atténuation ou d’adaptation au changement climatique, ajoutent-ils.

“Si l’équation risque-bénéfice devait porter ses fruits quelque part, ce serait aux pôles”, a déclaré M. Smith.

“Toute rotation intentionnelle du thermostat global serait d’intérêt commun pour toute l’humanité.”

Les pôles se réchauffent plusieurs fois plus vite que la moyenne mondiale, avec des vagues de chaleur record signalées dans l’Arctique et l’Antarctique plus tôt cette année.

Si les vastes calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique occidental atteignaient un point de basculement – désormais considéré comme probable selon les projections actuelles de réchauffement climatique -, le niveau de la mer augmenterait de plusieurs mètres.