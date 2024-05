Des scientifiques proposent de prescrire de l’exercice comme médicament contre la maladie de Parkinson

L’exercice physique peut réduire le risque de développer la maladie de Parkinson et contrôler efficacement les symptômes des patients, selon une analyse réalisée par des chercheurs européens.

De plus, certaines études suggèrent que l’exercice pourrait être un traitement potentiel modificateur de la maladie, en ralentissant la progression de la maladie et en stabilisant, voire en réduisant, la quantité de médicament nécessaire pour contrôler les symptômes de la maladie.

« Sur la base des preuves actuelles, nous proposons un changement de paradigme : l’exercice devrait être prescrit comme médicament aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un stade précoce, parallèlement au traitement médical conventionnel », Martin Langeskov Christensen, PhD, professeur agrégé à l’Université d’Aarhus, au Danemark, et premier auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse de l’université.

« [Exercise] peut réellement améliorer la qualité de vie du patient », a ajouté Christensen.

L’article de synthèse, « L’exercice comme médicament dans la maladie de Parkinson», a été publié dans le Journal de neurologie, neurochirurgie et psychiatrie.

lecture recommandée

L’exercice en tant que médicament peut être une thérapie modificatrice de la maladie

La maladie de Parkinson est causée par le dysfonctionnement et la mort des neurones dopaminergiques, des cellules nerveuses du cerveau responsables de la production de dopamine – une molécule de signalisation que les neurones utilisent pour communiquer. La perte de ces neurones entraîne des problèmes de signalisation nerveuse, conduisant finalement aux symptômes de la maladie.

À ce jour, il n’existe aucun médicament disponible permettant de prévenir ou d’inverser la progression de la maladie, bien qu’il existe des thérapies qui peuvent aider à contrôler certains symptômes de la maladie de Parkinson. Selon les chercheurs, « l’identification des interventions qui préviennent, ralentissent, stoppent ou atténuent la maladie est donc cruciale ».

L’exercice est l’une des interventions les plus prometteuses, les premières études montrant qu’il peut aider à contrôler les symptômes de la maladie. En outre, des études plus récentes suggèrent que l’exercice pourrait modifier la maladie en ralentissant la progression de la maladie de Parkinson – et pourrait même réduire le risque de développer une maladie neurodégénérative. De tels résultats indiquent que traiter l’exercice comme un médicament contre la maladie de Parkinson pourrait avoir des effets plus bénéfiques susceptibles de modifier la pratique clinique.

Pour en savoir plus, une équipe du Danemark et de Suède a examiné les preuves existantes sur les effets de l’exercice dans la maladie de Parkinson. Leur objectif était de prévenir les maladies, de contrôler les symptômes et de ralentir la progression de la maladie.

Deux études de revue ont indiqué que l’exercice est généralement considéré comme sûr, compte tenu du nombre très limité d’événements indésirables signalés. Ces événements comprenaient des douleurs passagères, des inflammations articulaires, des étourdissements, des chutes ou de la fatigue, même si seuls quelques-uns étaient liés à l’intervention physique.

De plus, des données probantes soutiennent que les personnes pratiquant des activités physiques d’intensité modérée à élevée, en particulier au milieu ou plus tard dans la vie, ont un risque plus faible de souffrir de la maladie de Parkinson. Cela peut également potentiellement retarder le diagnostic de la maladie.

« Il existe des preuves solides qu’une activité physique d’intensité modérée à élevée réduit considérablement le risque de développer la maladie de Parkinson », a déclaré Christensen, également chercheur à l’hôpital régional de Viborg. risque jusqu’à 25 pour cent.

lecture recommandée

Les chercheurs suggèrent des programmes d’exercices personnalisés adaptés aux besoins des patients

Concernant les symptômes de la maladie de Parkinson, les données actuelles suggèrent que plusieurs manifestations de la maladie, en particulier celles pour lesquelles il n’existe aucun médicament ni traitement spécifique, peuvent être contrôlées par l’exercice. Selon les chercheurs, les patients devraient recevoir des programmes d’exercices personnalisés en fonction de leurs besoins particuliers, ainsi que leurs médicaments standard, et être surveillés en permanence par des professionnels de la santé.

« Par exemple, de nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont des difficultés à marcher, et l’exercice peut considérablement minimiser ce phénomène », a déclaré Christensen. « Si vous avez du mal à vous lever de votre chaise, vous devrez peut-être vous concentrer sur des exercices de force ou d’équilibre. Si vous présentez un risque d’hypertension artérielle, faites du cardio.

Christensen a noté qu ‘«il est important d’avoir un programme d’exercices sur mesure, car nous ne pouvons pas nous attendre à ce que l’individu sache quels exercices amélioreront ses symptômes».

Le message central est qu’il est préférable de faire quelque chose, car les avantages dépassent de loin les inconvénients potentiels. L’exercice est une intervention sûre, peu coûteuse, accessible et efficace.

Les chercheurs ont également noté que plusieurs études ont montré que l’exercice peut avoir un effet préventif sur la progression de la maladie, comme l’évaluent les améliorations observées dans la partie III du MDS-UPDRS, qui évalue les signes moteurs de la maladie de Parkinson. D’autres études ont montré que l’activité physique peut stabiliser, voire réduire, la quantité de médicaments que prennent les patients.

Les preuves indiquant si l’exercice peut aider à ralentir la progression de la maladie associée à la perte de neurones dopaminergiques sont moins solides, bien que cela soit probable.

En ce qui concerne les modalités d’exercice, la musculation et l’entraînement cardio fonctionnent tous deux pour différentes manifestations de la maladie.

« Si vous souffrez de la maladie de Parkinson, vous devriez faire le type d’exercice que vous préférez », a déclaré Christensen. « Vous êtes déjà gêné par de faibles niveaux de dopamine – donc même trouver la motivation peut être difficile. »

Les patients qui ont des difficultés à effectuer des exercices de haute intensité peuvent toujours obtenir des résultats positifs en effectuant des activités de faible intensité, a noté l’équipe.

« Le message principal est qu’il vaut mieux faire quelque chose, car les avantages dépassent de loin les inconvénients potentiels. L’exercice est une intervention sûre, peu coûteuse, accessible et efficace », a déclaré Christensen.