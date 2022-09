Des scientifiques pourraient avoir résolu le mystère des célèbres anneaux de Saturne

Les anneaux de Saturne ne sont pas le genre de bling que vous trouvez facilement – ​​et une nouvelle théorie suggère qu’ils se sont formés lorsque l’une des propres lunes de la géante gazeuse s’est trop rapprochée de la planète massive.

Ce malheureux satellite a peut-être été pris dans le champ gravitationnel intense de son hôte, qui l’a ensuite littéralement séparé. Selon les scientifiques, les débris qui en résultent pourraient avoir formé une grande partie des anneaux que nous voyons aujourd’hui. C’est du moins ce que suggère une équipe de chercheurs dirigée par Jack Wisdom du MIT, qui a surnommé la lune perdue “Chrysalis”. Un aperçu de la théorie de l’équipe peut être trouvé dans un article publié dans le dernier numéro de la revue Science.

Wisdom dit que cette histoire aide également à expliquer l’inclinaison inhabituelle de l’axe de Saturne et pourquoi on pense que les anneaux n’ont que plus de 100 millions d’années, alors que Saturne elle-même s’est formée il y a plus de 4 milliards d’années.

“L’inclinaison est trop importante pour être le résultat de processus de formation connus dans un disque protoplanétaire ou de collisions ultérieures importantes”, Wisdom dit dans un communiqué. “Une variété d’explications ont été proposées, mais aucune n’est totalement convaincante. Ce qui est cool, c’est que le jeune âge des anneaux, jusque-là inexpliqué, est naturellement expliqué dans notre scénario.”

Retrouver la lune perdue de Saturne

Saturne orbite autour du soleil incliné de plus de 26 degrés d’un côté, une position encore plus spectaculaire que l’inclinaison de la Terre, qui oscille entre 22,1 et 24,5 degrés. L’explication la plus probable à cela a longtemps été que l’inclinaison de Saturne provient d’une sorte de danse gravitationnelle dans laquelle la planète est engagée avec Neptune.

Mais Wisdom et ses collègues, aidés par les données du vaisseau spatial Cassini de la NASA, ont exécuté de nouveaux modèles qui suggèrent que, alors que Saturne et Neptune étaient autrefois en résonance dans le passé, quelque chose a changé il y a environ 160 millions d’années. Et ce quelque chose a fondamentalement retiré Saturne de l’influence de Neptune.

D’un certain nombre de simulations, celle qui correspondait le mieux à toutes les données était un cas hypothétique dans lequel Saturne a perdu une lune relativement grande.

Découvrez les secrets de Saturne à travers les plus belles vues de la NASA Cassini Voir toutes les photos



Aujourd’hui, le système planétaire du géant abrite 83 lunes ; Chrysalis aurait eu à peu près la taille de Japet, actuellement la troisième plus grande lune de Saturne. Les scientifiques de la nouvelle étude théorisent qu’il y a entre 200 et 100 millions d’années, la lune oubliée a commencé à être bousculée par le champ gravitationnel de Titan, la plus grande lune de Saturne. À son tour, cela aurait perturbé l’orbite de Chrysalis, l’envoyant sur une trajectoire chaotique qui inclurait une collision presque avec Iapetus et Titan et finirait par se rapprocher trop près de Saturne elle-même.

Une telle rencontre, selon les chercheurs, aurait pu déchirer la lune en morceaux, une grande partie des restes étant probablement consommée par Saturne et une petite fraction formant ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de ces magnifiques anneaux. Cela semble être l’explication parfaite, résolvant deux mystères cosmiques à la fois, mais Wisdom prévient que cela reste une théorie.

“Comme tout autre résultat, il devra être examiné par d’autres”, a-t-il déclaré, ajoutant que cela fait une belle histoire en attendant.

“Tout comme la chrysalide d’un papillon, ce satellite a longtemps dormi et est soudainement devenu actif, et les anneaux ont émergé.”