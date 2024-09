Des scientifiques philippins développent une nouvelle variété de riz pour lutter contre le diabète

Selon Statistique Canada, en 2020-2021, 3,7 millions de Canadiens vivaient avec le diabète, soit près de 10 % de la population. Photo de papkin / Getty Images/iStockphoto

Contenu de l’article Des scientifiques de l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) aux Philippines ont développé une nouvelle variété de riz qui pourrait aider à réduire le fardeau mondial croissant du diabète. On estime que 537 millions d’adultes sur la planète vivent avec cette maladie. Et ce chiffre devrait atteindre 783 millions dans les 20 prochaines années. Statistique Canada rapporte qu’en 2020-2021, 3,7 millions de Canadiens vivaient avec le diabète, soit près de 10 % de la population.

Contenu de l’article Le diabète est un état chronique qui se développe lorsque le corps d’une personne ne produit pas ou n’utilise pas efficacement l’insulinedont il a besoin pour transformer le sucre en énergie. Si la glycémie d’une personne est excessivement élevée, des symptômes tels que la soif, une vision floue et des maux de tête peuvent apparaître. Le pire scénario provoqué par une glycémie constamment élevée peut impliquer la cécité ou l’amputation des orteils ou des pieds. Il existe essentiellement deux types de diabète. Le type 1 est une maladie auto-immune qui ne peut être évitée. Les personnes atteintes doivent prendre de l’insuline quotidiennement. Cependant, le diabète de type 2 peut être combattu dans une certaine mesure par des changements dans le mode de vie et l’alimentation, ce qui évite parfois le recours aux médicaments contre le diabète. Les personnes atteintes de diabète de type 2 ou de prédiabète peuvent bénéficier d’un régime alimentaire à faible indice glycémique (IG). L’IG mesure la vitesse à laquelle un aliment augmente taux de sucre dans le sang et contribue au diabète. Selon Diabète CanadaL’IG est une échelle de 1 à 100 qui classe un aliment ou une boisson contenant des glucides en fonction de la mesure dans laquelle il augmente le taux de sucre dans le sang après sa consommation. Les aliments ayant un IG élevé (70 ou plus) augmentent le taux de sucre dans le sang plus haut et plus rapidement que les aliments ayant un IG faible (55 ou moins).

Contenu de l’article Recommandé par la rédaction Pierre Poilievre dit non à un projet « radical » d’assurance-médicaments lors du débat à la Chambre des communes Diabète Canada publie une enquête inédite sur les expériences sociales de la vie avec le diabète La plupart des variétés de riz disponibles ont un IG compris entre 70 et 72. Le riz blanc est connu pour avoir un indice glycémique élevé. La bonne nouvelle est que l’IRRI a développé une variété de riz dont l’IG est aussi bas que 25. Également riche en protéines, la nouvelle variété de riz ressemble au riz blanc mais possède des grains plus petits. Les chercheurs de l’IRRI ont travaillé avec l’Université de Californie, l’Institut Max Planck de physiologie moléculaire des plantes en Allemagne et le Centre de biologie des systèmes végétaux de Bulgarie. rapporte le Guardian. En utilisant la vaste banque de gènes de riz de l’IRRI, la plus grande au monde, les chercheurs ont examiné 380 échantillons de graines pendant 10 ans pour identifier les gènes ayant un indice glycémique plus faible et une teneur en protéines plus élevée. Ils les ont ensuite combinés pour créer une option de riz plus saine et adaptée au diabète.

Le Dr Nese Sreenivasulu, scientifique principal au centre de qualité et de nutrition des céréales de l'IRRI, a déclaré au Guardian : « Nous avons pensé que si nous pouvions mettre au point un régime alimentaire à faible indice glycémique (et) qui pourrait être considéré comme plus sain, pas seulement pour les sujets diabétiques et prédiabétiques… alors cela pourrait être une très bonne intervention pour contrer l'incidence croissante (du diabète) ». Le riz n'a pas encore été cultivé en dehors des laboratoires de l'IRRI, mais le plan de l'IRRI est de commencer à cultiver les nouvelles variétés en Inde et aux Philippines dans le cadre de l'objectif de l'IRRI de lutter contre la faim dans les pays où le riz est l'aliment de base, rapporte le site Internet basé aux Philippines. wionnews.com. Le projet IRRI fait actuellement l'objet d'essais dans plusieurs localités, dans plus de 10 provinces des Philippines. Il espère que la nouvelle variété de riz sera prête à être commercialisée d'ici deux ans.

