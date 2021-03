Le plasma est un objet fascinant qui peut potentiellement aider à comprendre des mystères cosmologiques complexes. Il n’y a qu’un seul obstacle – il se trouve dans des endroits extrêmement chauds auxquels nous ne pouvons pas accéder facilement. Il est le plus abondant à la surface du soleil, alternativement, un éclair peut également contenir du plasma. Mais des chercheurs de l’Université Rice ont trouvé un moyen de surmonter le problème en créant un moyen de capturer le plasma le plus froid du monde à l’aide d’une bouteille magnétique. Cela aura des implications remarquables dans les domaines de l’énergie propre, de la météorologie spatiale et de l’astrophysique, etc.

Ils ont fabriqué du plasma à environ -272 degrés Celsius. Ils ont réalisé cet exploit en utilisant du strontium refroidi au laser. Cela a créé un moment où le plasma pouvait être piégé très brièvement entre la force des aimants environnants dans le système. Il s’agit d’une étude unique en son genre. Il est intéressant de noter que la fusion plasma nécessite une énergie et une température aussi élevées que 2,7e + 8 ° F (150 millions de degrés Fahrenheit).

« L’un des problèmes majeurs est de maintenir le champ magnétique suffisamment stable pendant assez longtemps pour contenir réellement la réaction, » mentionné Stephen Bradshaw, co-auteur, a ajouté comment le fait d’examiner le plasma stabilisé en laboratoire pourrait les aider à comprendre comment ces particules interagissent naturellement.

La technologie utilisée dans l’expérience est similaire à la configuration magnétique quadripolaire utilisée dans les recherches sur l’énergie de fusion au cours des années 1960. Ils ont essentiellement créé une sorte de piège avec des aimants non uniformes pour étendre ce plasma. Il n’a été contenu que pendant une milliseconde, mais même cela est impressionnant sans aucun doute. Malheureusement, ils n’ont pas pu observer le plasma s’échapper.

L’équipe pense que s’ils combinent des champs magnétiques avec des lasers, ils pourraient encore mieux réaliser l’expérience à l’avenir.Selon Tom Killian, Rice Dean of Natural Sciences et également l’un des auteurs, cette expérience a jeté les bases sur lesquelles nous pouvons potentiellement étudiez le fonctionnement des plasmas neutres dans des endroits comme l’atmosphère du soleil ou les étoiles naines blanches, qui sont évidemment hors de portée humaine.

L’étude peut être trouvée dans la revue Lettres d’examen physique.